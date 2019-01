Kutná Hora – Pirátům silnic se opět postaví strážníci kutnohorské městské policie.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

Za radarem na měření rychlosti budou od 1. srpna přísní a nekompromisní. Pro tentokrát však bez stanovené pokutové „normy.“ Jinými slovy se již nebudou snažit mít při vybírání pokut co největší obrat.

„Strážníci pokuty samozřejmě vybírají, ale již zdaleka ne tou formou, že byli nuceni plnit nějaké kvóty, a skutečně to tak ještě do loňského roku vypadalo. Co se týká rychlosti, nepochybně ani na tom nebude stát nějaké jejich hodnocení. Žádné normy nebudou mít ani do budoucna stanoveny,“ uvedl zastupitel Vojtěch Smetáček pověřený řízením Městské policie Kutná Hora. Právě jedním z prvních kroků nového zastupitelstva bylo zrušení příjmové rozpočtové položky Pokuty městské policie, která činila 750 tisíc korun za rok. A tento „ranec“ měli za úkol strážníci naplnit.

Podle velitele městské policie Oldřicha Kubového se prý jednalo také o motivaci, která strážníky přinutila dělat i ty méně příjemné úkoly. Nikdy však prý nebyli postihováni za to, že nevybrali pokuty v dostatečné výši.

Tolerantnější by nyní městští policisté mohli být například v případě porušení zákazu parkování. U překročení rychlosti však podle zastupitele Smetáčka rozhodně ne.

Místa, kde budou moci měřit rychlost, jim stanoví státní policie. Tyto úseky již opět nebudou označeny příslušným informačním dopravním značením.