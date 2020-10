Vše se ale ještě může změnit. V pátek 2. října má totiž podle mluvčí středočeské krajské hygienické stanice Dany Šalamunové začít platit nový semafor.

„Záleží na tom, zda Kutnohorsko zůstane na mapě zelené, tedy na prvním stupni rizika, nebo spadne do druhého stupně, pro který už distanční výuka na středních školách platit bude,“ uvedla Šalamunová a zdůraznila, že základní školy zůstanou bez ohledu na barvu na semaforu otevřené. Prezenční výuka se přitom týká i studentů víceletých gymnázií od primy do kvarty.

Ředitel kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena Vladislav Slavíček věří, že distanční výuka nenastane. „Pokud bychom na ni přece jen museli přejít, jsme připraveni,“ potvrdil.

Jako problém nevnímá ani to, že by se část studentů musela učit doma a část ve škole. „Měli jsme už čtyři třídy v karanténě, které se učily na dálku, a zbytek studentů ve škole. Prima, sekunda, tercie a kvarta by se učily prezenčně, ostatní třídy distančně on-line pomocí Microsoft Teams,“ vysvětlil ředitel Slavíček a připomněl, že pro učitele je to náročnější, „každý úkol, který zadají, musí kontrolovat a hodnotit zvlášť, což je ústně samozřejmě rychleji.“

S tím, že pro střední školy na Kutnohorsku může padnout verdikt až na poslední chvíli, počítá ředitel čáslavského gymnázia David Tichý. „Zákonní zástupci se prostřednictvím elektronického systému včas dozvědí, jestli mají studenti v pondělí přijít do školy nebo budeme vyučovat distančně,“ uvedl.

Podle ředitele Střední průmyslové školy v Kutné Hoře Josefa Tremla distanční výuka nemůže zcela nahradit přítomnost žáka ve třídě. „Jedině prezenční způsob výuky považuji za plnohodnotný. Na distanční výuku jsme ale připravení, i když to není jednoduché. Zatímco základní školy dostaly na nákup nové elektroniky dotace, my nikoli,“ uvedl Treml a připomněl, že v některých rodinách, kde jsou dva středoškoláci a jeden z rodičů na home office, se nemohou všichni členové domácnosti ve stejném čase účastnit on-line výuky nebo pracovních porad.

„A to nemluvím o tom, že pedagog sice udělá docházku, vidí, že je student přihlášený, ale pokud nemá v počítači kameru, a k tomu ho nikdo donutit nemůže, nemáme nikdy stoprocentní jistotu, kdo vlastně na druhé straně za počítačem sedí,“ popsal úskalí distanční výuky na středních školách Josef Treml.

Čáslavské gymnázium ji v případě jejího zavedené bude řešit kombinovaně: částečně on-line a částečně zadáváním úkolů prostřednictvím elektronického systému. „Studenti by si ale měli uvědomit, že zodpovědnost za své vzdělání nesou především oni, leží na jejich bedrech, jak k němu přistoupí,“ zdůraznil David Tichý.