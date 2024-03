Proč se vaše škola rozhodla podpořit soutěž Deníku Mladý zemědělec?

My jsme už loni byli vybraní jako pilotní škola, takže u nás proběhl ten nultý ročník. Úkol je jasný. Přilákat děti, tedy žáky základní škol k zemědělství a samozřejmě i k nám na naši školu. Chceme zvýšit zájem populace o zemědělství a ukázat, že obor je dnes úplně jinde a každých deset let se neuvěřitelně posouvá, progres je obrovský. Když se dnes podíváte na pole, jaké tam jezdí stroje, tak to je obrovský posun.

Ředitel Střední zemědělské školy Čáslav Jaromír Horníček.Zdroj: Deník/Petr Procházka

O jaký obor je u vás v současnosti největší zájem a o jaký naopak nejmenší?

Řekl bych, že v současné době je zájem veliký o všechny obory. Ale pokud bych to měl seřadit, tak máme celkem 363 přihlášených a největší zájem je rozhodně o veterinářství. Potom je učební obor zemědělec-farmář. Absolutně největší zájem by byl o agropodnikání, ale my jsme ještě rozdělili na podobory chovatelství a zemědělský provoz, kde jde o nové technologie.

Co považujete za nejatraktivnější aspekty studia zemědělství na vaší škole?

Škola je v krásném prostředí, je tady dva a půl hektaru parku. Další dva hektary přibyly spolu s novým statkem, takže je to velmi rozsáhlé, ale také klidné. Snažíme se tu mít přátelskou atmosféru, internát je v areálu školy, což je také důležité. Také máme kvalifikované kantory s přístupem ke studentům. Zároveň máme zainvestováno, máme novou fasádu se zateplením, natažené optické kabely a neustále modernizujeme počítače a stroje.

Jaké praktické dovednosti a znalosti mohou studenti získat během studia na vaší škole? Jaká je praxe v terénu a spolupráce se zemědělskými podniky?

Vše odpovídá daným oborům, u každého je to trochu jiné. Nejvíce praxe je na učebním oboru farmáře, protože mají týden teorie a týden praxe. Dostanou se ke zvířatům, strojům, dělají si řidičské průkazy na traktory, náklaďáky a osobní automobily nebo třeba svářecký průkaz. I v jiných oborech je samozřejmě možné si tyto průkazy udělat. Mají to zdarma. Spolupráci s firmami máme v okolí dobrou, připravují pro nás například různá školení. Jinak máme závod Potěhy, spolupracujeme se soukromým zemědělcem Petrem Miláčkem a také s Kačinou. To jsou smluvní školní závody. A také máme svůj školní statek.

Jaké výhody a příležitosti poskytuje studium na vaší zemědělské škole v porovnání s jinými školami nebo formami vzdělávání v oboru zemědělství?

Jdeme cestou moderních technologií. U nás se děti naučí, jak pracovat se zvířaty, stroji a potom to přenáší do praxe ve spřátelených podnicích. Ale jinak se tu nechci plácat po ramenou nebo nějak vytahovat, každá ta zemědělská škola v republice je kvalitní a zaměřuje se na něco jiného. Navzájem se doplňujeme a jdeme svým směrem.

Areál SZŠ Čáslav:

Zdroj: Petr Procházka

Jaký je postoj zaměstnavatelů k absolventům vaší zemědělské školy?

Zájem o ně jistě je. Firmy se nás někdy ptají, na absolventy, jestli bychom jim nějakého absolventa s jejich zaměřením nesehnali. Někteří naši studenti míří dál na vysoké školy, ať už na zemědělskou v Praze či jinam.

Jaká je role technologií a moderních metod výuky ve vaší škole? Jak se snažíte držet krok s inovacemi v zemědělském sektoru?

Technologie se samozřejmě snažíme zapracovat do učebního procesu, bez toho ani nejde. Upravujeme vzdělávací plán, přidáváme nové předměty. S inovacemi se snažíme držet krok, i když vše postupuje velmi rychle a je to velmi nákladné. Ale cestou technologií jsme se vydali a toho se musíme držet.

Můžete nám přiblížit nějaké inspirativní příběhy nebo úspěchy bývalých studentů vaší školy, kteří se v oboru zemědělství prosadili?

Naším absolventem je třeba pan Miroslav Fess, majitel mlékárny Ohaře, který úspěšně v oboru podniká. Jinak jsou ale naši bývalí žáci v okolních firmách všude, třeba i na agrární komoře. Konkrétní případy se mi úplně nechce jmenovat, aby na někoho nezapomněl. Ale je radost vidět někoho, kdo k nám dříve chodil, že se oboru věnuje i nadále.

Jak škola podporuje žáky ve vývoji jejich profesních dovedností a kariérního růstu v oboru zemědělství?

Mají u nás řadu možností, co mohou dělat. Máme také kroužky, do kterých se mohou žáci zapojit a dál rozvíjet své znalosti. Nabízíme také možnost složení zkoušky na létání s dronem. Snažíme se tu udržovat co nejlepší prostředí pro výuku, abychom profesní dovednosti žáků rozvíjeli.

Jakým způsobem se vaše škola zapojuje do širší komunity a podporuje zemědělský sektor ve vašem regionu? Jsou nějaké projekty nebo aktivity, se kterými se vaše škola v tomto směru angažuje?

Kontakty máme věřím v zemědělské komunitě dobré. Žáci vyráží do okolních firem na praxe, kde se zapojují do běžného chodu v oboru. Například pomáháme s organizací dožínek na Kačině.