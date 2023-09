Do krajských škol a školských zařízení míří další peníze na opravy a investice. Radní schválili žádosti krajských škol a školských zařízení za celkem 7,2 milionu korun.

Střední zemědělská škola v Čáslavi | Foto: SZeŠ Čáslav

VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora požádala o souhlas s použitím částky 2,65 mil. Kč. Chce pořídit například nové vybavení do školní kuchyně a kotel do domova mládeže v ulici Kvapilova. V druhém objektu domova mládeže na Komenského náměstí dojde na první etapu výměny oken, která jsou v havarijním stavu. Současně budou opraveny římsy, okapy a po výměně oken vše završí oprava fasády. Střední zemědělská škola Čáslav chce za 440 000,00 Kč pořídit novou klimatizační jednotku do školní kuchyně.

Krajští radní projednali žádosti celkem devíti krajských příspěvkových organizací. „Schválili jsme žádosti dalších škol a školských zařízení. Využití peněz z fondu investic si navrhují podle svého uvážení a svých priorit. Žádosti se tentokrát týkaly především stavebních úprav ve školách, nebo například pořízení nového vybavení do školních kuchyní,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. Kromě již zmíněných uspěly například mělnické či rakovnické gymnázium.