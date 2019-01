Střední Čechy - Krajskými zastupiteli zůstávají i po pátečním zasedání středočeského zastupitelstva bývalý hejtman Petr Bendl a náměstek hejtmana Vilém Žák (oba ODS). Podle současného hejtmana Davida Ratha (ČSSD) je možné, že Bendl jako ministr dopravy a Žák jako šéf poradců ministra zemědělství se ocitli ve střetu zájmů a jejich nynější posty nejsou slučitelné s výkonem mandátu krajského zastupitele.

Jasné stanovisko však Rath nezískal ani na ministerstvu vnitra. „Uvedli, že o střet zájmů asi nejde, ale že bychom si to měli rozhodnout tady na zastupitelstvu,“ konstatoval Rath.

Žádné rozhodnutí ale zastupitelé nepřijali. Konstatovali pouze, že téma opět otevřou na svém příštím zasedání (zřejmě v červnu). Do té doby mají krajští radní za úkol obstarat nejméně dva nezávislé posudky, jež by slučitelnost či neslučitelnost funkce ministra a poradce ministra s postem zastupitele kraje osvětlily. Vlastní stanoviska expertů si zřejmě pořídí také zastupitelé za KSČM. Právě jejich postoj, kdy komunisté trvali na získání dalších dobrozdání, zapříčinil, že Rahtovi lidé neměli dostatek hlasů ke konečnému rozhodnutí již v pátek 13. března.

Podle Bendla i Žáka ale není o čem rozhodovat. Oba odkazují na právní analýzu, která odkazuje na neslučitelnost funkcí obsazených podle zákoníku práce. Ten se ale ani jednoho z nich netýká. Bendl byl na svůj post jmenován, Žák pracuje pro ministra Gandaloviče jako osoba samostatně výdělečně činná. Ani jeden tedy není zaměstnancem ministerstva. Rath však s jejich argumenty nesouhlasí. „Odkaz na zákoník práce nelze použít,“ připomněl s dodatkem, že zákon zmiňuje neplatný zákoník z roku 1965.

Jedním dechem připomíná, že se Bendl se Žákem mýlí, jestliže tvrdí, že se jich chce zbavit jako oponentů v zastupitelstvu. „Vždyť na vaše místo by jako náhradník z ODS nastoupil primátor Kladna Dan Jiránek. A ten, pokud ho znám, je mnohem militantnější a má ostřejší vystupování,“ obrátil se Rath na svého předchůdce s tím, že jako koaliční lídr by neměl nejmenší důvod odmítat „tak neagresivního“ a „tak konsensuálního opozičního zastupitele", jako je Bendl.

Současně Rath nešetřil slovy lítosti o tom, jak by ho mrzelo, kdyby se ukázalo, že zákon přece jen stanoví, že Bendl z řad středočeských zastupitelů musí odejít. „Je výhodné mít mezi sebou člena vlád, kterému můžeme snadno a z očí do očí tlumočit všechny naše žádosti či poznatky. Opravdu by mě mrzelo, kdyby tady skončil,“ prohlásil Rath.

Ani jedno z těchto slov ale podle Bendla nebylo upřímné. „Vy, který jste obecním zastupitelem, krajským zastupitelem, hejtmanem a poslancem, řekněte: my tady Bendla nechceme, hlasujme,“ obrátil se na Ratha. S dodatkem, že v případě odhlasování zániku jeho mandátu je připraven obrátit se na soud. Stejný postup by volil Žák.