Radní Středočeského kraje poslali do závěrečné fáze druhou vlnu soutěží na autobusové dopravce. Vybrali firmy, které budou od 1. prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost po dobu deseti let v celkem osmi oblastech kraje. Před podpisem smlouvy musejí všechny kontrakty schválit ještě středočeští zastupitelé, některé také pražští.

Autobusy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Cihla

Hodnota desetiletých kontraktů je v součtu 5,44 miliardy korun. Kraj poprvé dopravce vybírá v otevřené soutěži, až do této krajské vlády se kontrakty zadávaly napřímo. „Jde o dopravce, kteří obstarají oblasti Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska. Pět oblastí bylo zadáno ve společném zadání spolu s hlavním městem Prahou, tři oblasti jsme soutěžili jako výhradní zadavatel. V tomto případě jde o Sázavsko, Kutnohorsko a Poděbradsko,“ řekl Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Zadávací řízení na nové smlouvy o veřejných službách probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich bylo soutěženo 8 až 10 oblastí. První vlna je již uzavřena. Soutěž přinesla velký zájem dopravců, v průměru přes pět nabídek na každou oblast. Jediným kritériem je cena, což se stalo i terčem kritiky při výběru dopravce na Mníšecku. „Na vysokou kvalitu a úroveň služeb samozřejmě pamatují zadávací podmínky vedené jednotným standardem kvality Pražské integrované dopravy,“ dodal Borecký.

Nízkopodlažní a klimatizované autobusy

Podle podmínek soutěže autobusy musejí být nízkopodlažní a klimatizované, budou vybaveny sčítacími rámy pro lepší plánování dopravy. Oproti podání nabídek došlo ke dvěma změnám: oblast Voticka nepokryje nejlevnější Arriva a Brandýsko OAD Kolín. Oba dopravci byli vyloučeni pro chyby v nabídce.

Vybraní dopravci pro jednotlivé oblasti a cena

ČSAD MHD Kladno a.s (skupina Arriva), Stochovsko, 112,8 milionu korun

MARTIN UHER, spol. s r.o., Štěchovicko, 48,4 milionu korun

ARRIVA CITY s.r.o., Jílovsko, 105,7 milionu korun

ČSAD Benešov s.r.o., Voticko (73,6 milionu korun), Sázavsko (55,8 milionu korun)

ČSAD Střední Čechy, a.s., Brandýsko 88,9 milionu korun

ARRIVA autobusy a.s., Kutnohorsko (52,3 milionu korun), Poděbradsko (73,1 milionu korun)