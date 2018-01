Středočeští záchranáři: kdy půjdeme do důchodu?

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Záchranáři Středočeského kraje se ve čtvrtek 11. ledna sešli na výroční konferenci ve štábním domku Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

Středočeští pracovníci záchranné služby řešili očekávaná tématu, kupříkladu výši případných výsluh nebo to, kdy budou mít nárok jít do důchodu. V uplynulém roce měli podle statistik 135 tisíc výjezdů do terénu, z toho přibližně 109 tisíc výjezdů řešili na základě tísňové výzvy. U záchranné služby Středočeského kraje v současné době působí 399 zdravotnických záchranářů a 125 lékařů.