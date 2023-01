Monika Chaloupková, Vojtěch Haták a Gabriela Šedivá popsali svůj ideál dokonalého prezidenta. Kdo to je se dočtete v reportážiZdroj: Deník/Jana Adamová

"Je mi jedno, jestli to bude muž, nebo žena, důležité je, aby byl na svou zemi hrdý a dokázal reprezentovat i v zahraničí. Měl by mít o svou zemi zájem nejen z politického hlediska, ale aby měl zájem i o lidi," odpověděla Monika Chalouková na otázku, koho by si v čele země představovala. Sama prý žádného favorita neměla, kdyby se ale musela rozhodnout, vyhrál by Petr Pavel.

Vojtěch Haták by uvítal na Hradě člověka, který je reprezentativní a dobře by zemi zastupoval za hranicemi. "Za mě je to Petr Pavel," doplnil.

"Prezident by měl umět jazyky, vystupovat na veřejnosti a měl by mít základní znalosti co se týče ústavního práva a práva obecně, protože i nás tady učí, že neznalost práva neomlouvá. Měl by se také zajímat o modernizaci školství. Můj favorit je pan Babiš," shrnula své představy Gabriela Šedivá.

Volební komise odškrtává jména voličů, vydává volební lístky se jmény Petra Pavla a Andreje Babiše a uděluje instrukce, jak má správné hlasování proběhnout. Děvčata drží otěže voleb ve svých rukou pevně a s přehledem.

Na Kutnohorsku sečteno, první kolo vyhrál Babiš před Pavlem a Nerudovou

„Teď v druhém kole bude určitě nižší účast, jednak nás zasáhla vlna chřipek a také hodně studentů odmítlo volit, nejspíš proto, že nemůžou volit Danuši,“ okomentovala vývoj druhé volby komisařka Věra. Volit nepřišla ani maturitní třída nástavbového studia, protože ty čeká ostré hlasování příští víkend, a na volby už si prý hrát nechtějí.

Během dvou hodin se ve volební místnosti vystřídalo 9 tříd a svůj hlas vhodilo do urny 134 studentů-voličů. Jak moc vážně tito mladí lidé sehrané volby brali dokládá třeba to, že jedna studentka na základě předložené plné moci odvolila za spolužačku, která se nemohla zúčastnit.

„Jsem přesvědčená, že tento projekt přiměje studenty, aby se zúčastnili i skutečných voleb. Vyzkouší si, že na tom nic není, že to zvládnou a zjistí, že i jejich hlas něco znamená,“ uvedla učitelka Renáta Sechovcová.

Foto: Prezidentské volby v Uhlířských Janovicích provázel velký zájem

Krátce před desátou hodinou volby skončily a místnost se uzavřela. Nikol, Katka a Věra sčítaly hlasy. „Tady dostal Andrej Babiš srdíčko, a tady zase Petr Pavel,“ komentují počítání lístků komisařky. Během chvíle je jasno. Většina hlasovacích lístků, přesně 91, patřila Petru Pavlovi, 43 jich bylo pro Andreje Babiše. Vyjádřeno v procentech získal generál ve výslužbě téměř 68 procent, bývalý premiér 32 procent.

Studentské volby probíhají na středních školách v rámci vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“ pod záštitou organizace Člověk v tísni už od roku 2001. Volební výsledky poté vyhodnocuje nezávislá agentura na úrovni celé České republiky i jednotlivých krajů.