"V nabídce se mohou těšit například na kořeněné kari ze Srí Lanky, japonský Rámen, thajský pad thai, mexické guacamole, balkánskou pljeskavicu, středomořskou paelu, francouzskou bujabézu, ústřice i krevetový grill nebo ruský boršč a pelmeně. Chybět nebudou ani špičkové burgry, různé druhy zauzených trhaných mas, hot dogy spousty chutí a barev, ale i pochoutky zdravé výživy pro nejmenší návštěvníky," uvedla za organizátory Eva Koreisová.

Pro horké letní dny je přidána bohatá nabídka vín z Moravy i Čech, několik druhů italského prosecca, cideru a piv z malých pivovarů. Není zapomenuto ani a domácí limonády, čerstvý mošt, čajové bary a několik kaváren. Milovníci sladkého si přijdou na své u stánků se spousty druhů zmrzlin, domácích štrúdlů, španělského churros s čokoládovou omáčkou, francouzských makronek nebo palačinek. Ani o několik druhů výběrové kávy nebude nouze.

Festival je záměrně stylizován do krásného prostřední zámeckého parku zámku Kačina a je pořádán formou letního pikniku. To znamená, že všichni návštěvníci jsou vyzváni, aby si s sebou přinesli piknikové deky na sezení, či ležení a užívali si nabídky v co největším pohodlí.

Lehký doprovodný program je zajištěn formou hudební produkce seskupení Blue Caravan a pro ty nejmenší návštěvníky je připraveno od 14 hodin loutkové divadlo v parku s pohádkou Drak Mrak a také po celý den originální vyřezávaný kolotoč na ruční pohon se střelnicí na špunty.