Jednání o vzájemném propojení tradiční historické akce s úspěšnými tvůrci KCD probíhaly od konce loňského roku. „Když jsem Warhorse Studios na přelomu roku oslovovala, ještě jsem nevěděla, že v letošním roce chystají pokračování jejich úspěšné hry,“ uvedla předsedkyně zapsaného spolku Stříbrná Kutná Hora Edita Dvorská. Vzhledem k plánovanému zveřejnění informací o pokračování KCD probíhala jednání o spolupráci diskrétně.

„V dubnu jsme mohli, podle plánu, uvedení druhého dílu oznámit odborné i široké veřejnosti a oficiálně představit také obě lokace hry, kterými jsou Kutná Hora a okolí Trosek,“ doplnil šéf Warhorse Studios Martin Frývaldský.

Plánované uvedení druhého dílu hry na trh, město Kutná Hora i stejné období, do kterého se navrací scénář Královského stříbření i děj KCD. To všechno byly hlavním důvody, které vedly ke vzájemnou spolupráci.

Kutná Hora zazáří ve hře. Kingdom Come 2 vyjde letos. Podívejte se na upoutávku

„Během pár osobních setkání jsme měli jasno o vzájemném propojení KCD a Stříbření, na kterém nás budou moci fanouškové navštívit i osobně v našem stánku a potkat se s developery hry,“ dodal PR manažer Tobias Stolz-Zwilling.

Kingdom Come Deliverance II.

Nejočekávanější tuzemská hra letošního roku. První díl byl vydán v roce 2018, od té doby má Warhorse Studios na svém kontě přes 6 miliónu prodaných kopií. Hned po vydání prvního dílu započaly práce na pokračování – Kingdom Come Deliverance II. Hlavními hrdiny zůstávají kovářův syn Jindřich ze Skalice, který pátrá po ztraceném meči svého otce v doprovodu šlechtice Jana Ptáčka. Děj se ve středověké Kutné Hoře, a to v roce 1403 (během Stříbření se letos návštěvníci vracejí do roku 1404). Dále třeba v okolí hradu Trosky.

Království v Posázaví dobylo herní svět