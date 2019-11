Stříbření se zřejmě vrátí do parku pod Vlašským dvorem. I s novým organizátorem

/FOTOGALERIE/ Rozsáhlá revitalizace parku pod Vlašským dvorem by měla skončit v květnu příštího roku. Potvrdil to starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO). Po letech by se tak do něj mohla vrátit jedna z nejprestižnějších akcí ve městě, Královské stříbření Kutné Hory. Organizátoři akce už s vedením města o možnosti vrátit akci do původního prostoru jednali.

Královské stříbření pokračovalo také v neděli 23. června. | Foto: Deník / Michal Bílek