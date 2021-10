V případě, že studenti všechna kritéria splnili, dostali potvrzení platné jeden rok o tom, že mají splněné přijímací řízení z fyzický testů. Pokud by se tak některý ze studentů rozhodl rozšířit řady policistů, má tak část přijímacích zkoušek už za sebou.

Letos je částka směřovaná pro šestadvacetiletého Jirku, který má po úraze poraněnou bederní páteř a míchu. V současné době začal dojíždět na tréninky ragby kvadruplegiků a rád by měl svůj vlastní vozík. který ale není schopen v současné náročné životní situaci zaplatit.

/FOTOGALERIE/ Člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na jeden kilometr. Tak vypadají testy fyzické způsobilosti nezbytné pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Studenti kutnohorské střední průmyslové školy si je vyzkoušeli na vlastní kůži v úterý 12. října na atletickém stadionu SKP Olympia Kutná Hora.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.