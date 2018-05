Studenti Vyšší odborné školy v Kutné Hoře najdou uplatnění na trhu práce vždy

Výroba - Výroba Technici elektronici přístrojů, strojů a 20 000 Kč

Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení Technik/technička kvality. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce Kutná Hora. , Co u nás získáte?, Stabilní práci a stálý příjem., Teplé obědy/večeře za 22,– Kč v naší jídelně, 3000,– ročně na benefity, 5 týdnů dovolené., , Co bude Vaší prací?, Kontrola a vyhodnocování kvality materiálu ve skladě., Provádění reworku, screeningu a dalších činností v rework centru., Dohled nad ostatními pracovníky v rework centru., Aktivní účast v auditech., Podpora skladových operací (příjem a výdej zboží, provádění inventur, …)., Reportování výsledků práce nadřízenému., , Co byste měli nabídnout VY?, Znalost práce na PC (MS Office)., Manuální zručnost., Chuť do práce a časovou flexibilitu (pracujeme na 3směnný provoz – 8h směny)., Odpovědnost, spolehlivost, týmové chování., Zkušenosti ze skladu výhodou., , Co ještě můžete získat?, Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i Vaše blízké., Podporu fit života – Foxconn Fitness (vstup zdarma), Multisport program, Další vzdělávání, Min. 6.000,– ročně příspěvek na penzijní připojištění., Prémii za doporučení nového zaměstnance 5–10 tisíc (dle pozice)., , Chcete vědět víc? Kontaktujte naší personalistku!, Jana Růžičková, Zelená linka: 800 29 29 29, mobil: +420 733 593 414, e-mail: prace@jusda.cz, adresa: Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, Česká republika. Pracoviště: Jusda europe s.r.o. - provozovna kutná hora, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: , .