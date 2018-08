Sucho zabíjí: města přijdou až o čtvrtinu zeleně

Kutnohorsko – Tropy a sucho. Dvě nejskloňovanější podstatná jména posledních dnů nabírají další rozměr. Hasiči jsou díky extrémnímu riziku vzniku požárů v neustále pohotovosti, zemědělci mají dávno po žních a nad letošními výnosy jen smutně kroutí hlavou, majitelé studen marně čekají na kapku vody.

Vrásky na čele teď ale přibývají také vedení měst. Veřejná zeleň totiž pomalu přestává dostávat svému jménu – trávníky jsou spálené, stromy se halí do podzimních barev. Pomoc shůry zřejmě nepřijde, protože podle předpovědí hydrometeorologů bude sucho a horko panovat i nadále.

Města už tak sčítají ztráty, které jim současný ráz počasí přinese. Předběžné výsledky jsou tristní: mnohde přijdou až o čtvrtinu veřejné zeleně. „Je to špatné, zaměstnanci technických služeb vůbec nestíhají zalévat. Snažíme se přednostně zalévat mladou výsadbu, jednoleté až tříleté stromky. I tak to ale usychá,“ uvedl kutnohorský referent veřejné zeleně Milan Šesták. Podle něj je už teď jasné, že Kutná Hora přijde minimálně o čtvrtinu veřejné zeleně.

Kromě vydatného deště ale současná situace žádné jiné řešení zřejmě nemá. „To by všichni zaměstnanci technických služeb nesměli dělat nic jiného, než zalévat, což samozřejmě není možné. Nebo mi museli přijít pomoci zalévat lidé,“ doplnil s mírnou nadsázkou Šesták.

Rozpočet města je na zvýšenou potřebu zalévaní připravený, vedení města ale bude muset počítat s výdaji navíc při výsadbě nových stromů, které nahradí ty uschlé. Cena stromu se přitom pohybuje řádově mezi jedním tisícem až dvěma tisíci korun. „Když uschne deset stromů, je to dvacet tisíc. To je ale cena bez práce za výsadbu a údržbu,“ uzavřel Šesták.

To ve Zruči nad Sázavou bojují se suchem originálním způsobem: přestali sekat trávníky, tedy alespoň na některých místech. „Máme ve městě vytipované tři lokality, ve kterých trávníky nesekáme do parkové úpravy, ale necháváme trávu narůst do výšky téměř půl metru. Je to z toho důvodu, aby země v těchto místech zadržovala vláhu, navíc má kde přebývat i hmyz,“ prozradil šéf zručského Odboru technických služeb a správy majetku Radek Hampl.

Od příštího roku by prý byl rád, aby se tento postup stal v systému péče o zeleň standardem. „Je samozřejmě otázka, jak se na to bude tvářit veřejnost, přece jen je zvyklá na posekané trávníky,“ doplnil Hampl s tím, že neposekané trávníky nejsou jediným prostředkem v boji se suchem. „Zaléváme nepřetržitě, v technických službách máme vyčleněného jednoho pracovníka, který nedělá nic jiného. Ztráty zatím odhadnout nedokáži, spíše monitorujeme, jaká zeleň nepřežije,“ řekl Hampl.

V Čáslavi do boje se suchem dokonce povolali pomocníky. „Město má za běžných okolností smlouvu o zalévání veřejné zeleně se společností Čáslavská servisní, v současné době ale byly osloveny i dvě další firmy, které se na péči o zeleň podílejí. Doposud tedy není v této oblasti velký problém – nezdá se, že by město o zeleň ´přišlo´. Ačkoliv například habry na Žižkově náměstí prosychají, dle zprávy odborníka se jedná o velmi odolné stromy, které by se měly s touto situací vyrovnat. Samozřejmě ale není prozatím známý vývoj situace v následném období tohoto léta,“ uvedla Zdeňka Nezbedová z čáslavského městského úřadu.