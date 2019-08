Podle protokolu o zkoušce kvality vody z tohoto rybníku v odebraném vzorku dominují sinice a dále se v něm vyskytují i zelené řasy a bičíkovci. „Doporučujeme koupání pouze na vlastní nebezpečí,“ uvádí.

Podle starostky Zbýšova Květy Němcové je na vině již několik let přetrvávající sucho. „Kvůli suchu do rybníku nepřitéká žádná voda a voda v rybníce je potom stojatá,“ konstatuje s tím, že i když přijde vymodlený déšť, okolní lesy vodu vypijí a do rybníka pak přiteče minimum.

Obec by proto ráda rybníku pomohla odbahněním. „Zatím bychom chtěli zpracovat projektovou dokumentaci,“ řekla starostka. Protože v současné době se obec chystá investovat do mateřské školy, není tato položka na pořadu dne. Obec bude sledovat, zda bude vypsán nějaký dotační program. Ten zatím existuje pouze pro malé rybníky s plochou do dvou hektarů.