Zatímco v březnu a v dubnu mnozí budoucí manželé ještě s rušením či přeložením svatby vyčkávali, po zveřejnění rozvolňovacích opatření, jak je po Velikonocích představila vláda, je jasné, že v květnu se svatby konat nebudou. Vláda sice povolila konání malých svateb do deseti lidí, snoubenci o ně ale zájem nemají. Nejde totiž jen o počet lidí, ale také dodržování přísných hygienických pravidel.

„Jde o svatby do deseti lidí včetně svědků a oddávajícího, přičemž všichni kromě snoubenců musí mít roušky. Svatby, které jsme měli naplánované na tento víkend, jsou zrušené,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Problém s malými květnovými svatbami může být totiž i zcela praktický. „Neumím si představit, jak bychom dezinfikovali obřadní síň ve Vlašském dvoře, která je úředně určenou místností. Stačí se podívat, jak vypadají po pravidelné dezinfekci madla v supermarketech. V historicky cenné obřadní síni bychom to zřejmě vůbec praktikovat nemohli, všechno bychom tím zničili. I proto chceme, aby rada města odsouhlasila jinou úřední místnost pro oddávání,“ uvedla Ivana Pospíšilová z matričního úřadu v Kutné Hoře.

Ne že by snad očekávali v příštích dnech nával snoubenců, nějaká ta svatba by se ale přece jen konat mohla. Některé páry by totiž na svatbu spěchat mohli. A to v případě, že je žena rozvedená těhotná s novým partnerem a od rozvodu - tedy od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství – neuplynulo ještě 300 dnů. Pokud by totiž s novým partnerem, který je otcem nenarozeného dítěte, nestihla uzavřít manželství, pak dítě narozené v takzvané ochranné lhůtě mělo v rodném listě automaticky zapsaného bývalého manžela matky.

Za rok nebo vůbec

Snoubenci ale svatby ruší či přesouvají i z pozdějších květnových termínů. Někteří na podzim, někteří až na přesrok. „Je to přibližně tak půl na půl, někteří obřad ruší úplně, jiní jej přesouvají, většinou na září či říjen. Máme už ale domluvenou i svatbu na listopad. Snažíme se snoubencům vyjít maximálně vstříc, takže jedna ze svateb bude třeba i ve středu, kdy se běžně neoddává, protože je úřední den,“ popsala Ivana Pospíšilová.

Na červen podle ní svatbu přesouvá málokdo, a to přes to, že se podle všeho od pondělí 8. června budou moci konat i větší svatby. Někteří snoubenci ale kvůli výběru atraktivního místa svatbu na příští rok zkrátka přesunout musí. Důvod? Letos už prostě není místo.

Své o tom vědí například v Galerii Středočeského kraje, která patří k vyhledávaným svatebním destinacím, ať už jde o zdejší štábní domek, barokní refektář či kapli Božího těla. I tady už zrušili dubnové svatby a postupně ruší i ty květnové. Protože ale mají přes léto zcela nabitý svatební kalendář, přesouvají lidé svatbu až na příští rok. Jedna svatba se prý bude konat i přímo na Silvestra 2020.