/FOTO, VIDEO/ Lampionový průvod pořádaný letos již potřinácté Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora při příležitosti svátku svatého Martina se vydal v sobotu vpodvečer z Palackého náměstí ke chrámu svaté Barbory.

Svatomartinský lampionový průvod v Kutné Hoře | Video: Jan Šmok

Účastníci se 11. listopadu v 17.00 nesešli jako dříve na prostranství mezi farou a kostelem sv. Jakuba, ale ve spodní části Palackého náměstí, u Kafírnictví, tedy v místech, kde do náměstí ústí ulice 28. října. Důvod změny byl prostý, kvůli stále stoupajícímu zájmu, už by se malí i velcí pochodníci na původní místo prostě nevešli. Z náměstí se průvod vedený sv. Martinem na bílém koni vydal za vytrvalého deště ke katedrále sv. Barbory, kde si členové dramatického kroužku Základní umělecké školy Kutná Hora připravili pro příchozí scénku ze života světce. Kdo chtěl, mohl poté zavítat do katedrály, zaposlouchat se do tónů varhan a u obrazu svatého Martina zapálit svíčku.

Zakončení Svatomartinského lampionového průvodu v chrámu sv. Barbory:

Zdroj: Jan Šmok