/FOTO, VIDEO/ Koncerty, program v zámecké kuchyni, módní přehlídka i prohlídky interiérů za svitu baterek i občerstvení na nádvoří. To vše čeká návštěvníky zámku Kačina ve Svatém Mikuláši u Kutné Hory v sobotu 19. srpna v rámci programu Kačina nespí.

Zámek Kačina ve Svatém Mikuláši. | Foto: Deník/Irena Blahníková

Akce, která je součástí oslav 200. výročí zahájení pobytu hraběcího rodu Chotků na Kačině, začíná v 17 hodin mluvčí a potrvá do 23. hodin. Jitka Taussiková, mluvčí Národního zemědělského muzea připomněla, že program bude velmi pestrý.

„Po celou dobu akce se odvážné děti i jejich rodiče mohou vydat na strašidelnou výpravu za rusalkami, čerty, vodníky a hejkaly, a to až do pozdních nočních hodin. Výjimečnou noční atmosféru doplní módní přehlídka historických šatů, pečení specialit v zámecké kuchyni i nabídka občerstvení na zámeckém nádvoří. Zpestřením budou též prohlídky hraběcích komnat oživené dobovými plesovými tanci a povídání se zahradníkem v zámecké oranžérii,“ vyjmenovala.

Zdroj: Youtube

Chybět nebude ani hudba. V zámecké knihovně budou zájemci moci navštívit kytarový koncert. „Čtveřice nadaných a úspěšných umělců Adam Pavlíček, Antonín Pevala, Jan Kysela a Michal Šnajdr, se zkušenostmi z české, švýcarské a německé kytarové školy, uvede to nejlepší ze svého umění. Zazní pro klasickou kytaru aranžované skladby populární hudby, jazzu a latinsko-americké hudby,“ stojí v pozvánce na webu zámku.

V rámci akce vystoupí rovněž Černokostelecký zámecký orchestr. Zahraje také kapela Monika SONK TRIO, přičemž pozvánka na webu Kačiny připomíná, že autorka písní, hudebnice a zpěvačka Monika Sonk bývá svým typem tvorby i projevem přirovnávána k Zuzaně Navarové. „Letos vydala debutové album Lodivod, které bylo kritikou oceněno za originalitu, zajímavé texty a žánrovou pestrost,“ píše se v pozvánce.

Tečkou za nočním programem bude návštěva zámeckých interiéru v tichém a zhasnutém zámku pouze za svitu baterek.

Vstup do areálu zámku

základní 200,- Kč

snížené (děti 6 –18, senioři, studenti) 150,- Kč

rodinné 450,- Kč

děti do 6-ti let 70,- Kč.



Vstup na komentované prohlídky zámku – příplatek 50,- Kč.