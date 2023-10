Pro sedmadvacetiletého elektrotechnika to byl impuls, aby se začal víc zajímat o to, jaký vliv vlastně světelný smog na člověka má a jak se mu lze bránit. A zdaleka se neomezil jen na vlastní ložnici. Se společností InterCora třeba vyjednal, že po 22 hodině zhasne svůj světelný poutač v kutnohorské nákupní zóně. Stejně tak přesvědčil projektového manažera německého řetězce Lidl, aby v projektu plánovaného obchodního domu na Šipší snížil o tisíc kelvinů takzvanou teplotu chromatičnosti svítidel, jinými slovy jejich barevný odstín.

Povězte mi jak se stane, že obyvatel města, Josef Doležal, přesvědčí developerskou společnost, aby zhasínala na noc svoji světelnou reklamu?

Ten poutač nám hodně vadil, přestože ho máme asi 150 metrů od domu. Protože čím vyšší je teplota chromatičnosti světla, tedy bělejší odstín a jeho modrá složka, tím je větší pronikavost na vzdálenost. A tak jsem kontaktoval přímo společnost InterCora a popsal jsem jim argumenty, proč by to v noci svítit nemělo. Upozornil jsem i na zákonem dané skutečnosti ohledně reklamních poutačů, studie, normy a během měsíce se to vyřešilo.

Josef DoležalZdroj: Deník/Michal Bílek

Nedávno se Vám dokonce podařilo docílit změny v projektu nového obchodního domu Lidl. Společnost po jednání s vámi přistoupila na nižší teplotu chromatičnosti v celém areálu prodejny!

Zjistil jsem, že v projektu bylo počítáno se svítidly s teplotou chromatičnosti 4000K, což je studená bílá. Mě se podařilo vyjednat její snížení na teplotu chromatičnosti 3000K, která představuje o něco méně bílou. Je to sice tak trochu z bláta do louže, ale díky tomu, že firma počítá se zhasínáním osvětlení po odchodu zaměstnanců ve 21.15 je to akceptovatelné. Kdyby lampy na parkovišti před prodejnou svítily i v noci, tedy když budou moci obyvatelé na parkovišti před prodejnou parkovat, trval bych a budu trvat na podstatně jiných hodnotách – 2200K, ideálně 1800K, protože ty jsou pro noc vhodné. Barevně i složením světla jsou stejné jako osvědčené sodíkové výbojky.

Prodejna bez prodavaček. Na nákup do Uhlířských Janovic se můžete vydat i v noci

Co pro vás bylo tou hlavní motivací pustit se do jednání s Lidlem?

Mimo jiné to, aby se zamezilo vybudování světelného poutače, jako má například Tesco u bývalé Avie. Lidl ho v projektu nemá a osvětleny budou jen směrové šipky vedoucí k prodejně. Nyní ještě jednám za skupinu občanů v souvislosti s veřejným osvětlením severní a jižní příjezdové cesty, která bude osvětlena po celou noc.

Předpokládám, že vyjednávat přímo s developerem změny v projektu není ze strany jednotlivce tak běžné.

Nemyslím si, že by neexistovala snaha lidí ovlivnit nějak činnost těchto společností. Na druhou stranu těch, co si napíší na centrálu o kontakt na projektového manažera asi moc nebude. A co se týče jednání s projektovými manažery Lidlu, bylo profesionální a vstřícné s cílem najít oboustranný soulad, což nebývá standardem.

Podcast o světle Hynka Medřického:

Zdroj: Youtube

Patříte k lidem, kteří bojují za méně světelného znečištění ve městě. Co považujete za hlavní nedostatky v oblasti veřejného osvětlení konkrétně v Kutné Hoře?

Informovanost a erudovanost příslušných lidí samospráv v problematice. Oboje spolu souvisí a lze je v krátkém časovém horizontu řešit a vyřešit. Řešení spočívá ve změně smýšlení. Je třeba pochopit, že bílé světlo není vhodné pro noc. To je to, co se většina světelných techniků snaží předkládat neinformovaným samosprávám nejenom v našem městě. Řešení je aktualizace „Městských standardů veřejného osvětlení“ nebo vypracování „Generelu veřejného osvětlení“, tedy omezit výběr svítidel na teplotu chromatičnosti 2200K, ale nejideálněji na 1800K.

Vrátím se teď ale na začátek. Proč jste se vůbec začal zajímat o vliv světla na kvalitu života a všechny ty věci kolem?

Prvotní podnět byl v roce 2018, kdy se u nás na Šipší instalovala nová LED svítidla a od té doby nastal v noci znatelný rozdíl. Začal jsem hůř spát, budil jsem se v noci. Do práce jsem chodil jako vyždímaný citron, byl jsem i častěji nemocný, takže dopady nekvalitního spánku byly znát. Člověk pak pro lepší spánek vyzkouší leccos třeba i klapky přes oči, které ale nejsou to pravé ořechové a ne každý s nimi dokáže spát. Začal jsem tedy pátrat, jestli změna veřejného osvětlení může na to všechno mít vliv a co to znamená pro zdraví moje i nás všech.

Druhý keramický trh v kutnohorském Vlašském dvoře se povedl na jedničku

Tím se vám tedy potvrdilo to, co tvrdí o světelném smogu odborníci?

Ano. Dnes už se ví, co umělé osvětlení, respektive jeho modrá složka způsobuje, když je nevhodně nastavené. Narušuje cirkadiální systém, což jsou vlastně vnitřní hodiny každého z nás. A mozek pak nemá potřebu se přepnout do regeneračního režimu, aby si celé tělo po dni odpočinulo. Tak vznikají potíže se spánkem. A pokud se tomu člověk vystavuje často, tak za nějakou dobu bude mít problémy jako třeba vysoký krevní tlak.

Zkoušel jste to nějak řešit? Třeba větším zatemněním oken?

Ano, museli jsme vylepšit žaluzie, později jsme přidali ještě zatemňovací závěsy. Jenže ani to nevedlo ke kýženým výsledkům. Chtěl jsem, aby v bytě byly takové podmínky, aby se dalo rozumně spát. Proto jsem začal situaci řešit s veřejně známým odborníkem na světelné znečištění Hynkem Medřickým i dalšími. S panem Medřickým ale byla komunikace natolik inspirující, že v červnu přijel se svým kolegou do GASK a uspořádal přednášku o této problematice, kde jsem nemohl chybět.

GASK představí výstavou v Kutné Hoře tvorbu Stanislava Podhrázského a přátel

Jednáte s městem, dokonce jste vystoupil jako občan na zastupitelstvu Města Kutná Hora. Je evidentní, že problematiku berete skutečně vážně.

S městským úřadem jednám už skoro rok. Hodně lidí z okolí mě od toho odrazovalo s tím, že to nebude mít žádný smysl. Ale moje snažení nese ovoce. Třeba na inkriminovaná svítidla na Šipší byla naistalována stínítka, která trochu zmírnila světlo prosvětlující okny bytu. Nyní mám příslib starosty Lukáše Seiferta, že se opatří ještě samolepicí oranžovou fólií, která filtruje modrou složku bílého světla. A pakliže se to vyzkouší, budu zásadně pro to, aby se toto opatření provedlo na všech LED svítidlech v této části. Navíc na Žižkově se budou instalovat už LED svítidla s teplotou chromatičnosti 1800K, což je ideální varianta v souladu s tím, co říkám od začátku.

Kdybyste měl lidem poradit něco, co by eliminovalo vliv umělého osvětlení na jejich spánek a zdraví, co by to bylo?

Dnes často používáme, a to i těsně předtím než jdeme spát, mobilní telefon, tablet, počítač či chytrou televizi. Je dobré používat aplikace, které umí nastavit časový rastr, kdy se filtruje modré světlo. Neméně důležité je zatemnění a to i vícekrokové jako jsou venkovní rolety, interiérové žaluzie a blackout rolety nebo závěsy.

Co se děje s přírodou? V Čáslavi podruhé v roce vykvetla pavlovnie plstnatá

Co samotná svítidla v domácnostech? Jejich výběr můžeme sami přímo ovlivnit.

Dnes už běžně nekoupíte klasickou vláknovou žárovku, takže při výběru LED žárovek a LED pásků je důležité myslet na účel a denní dobu používání svítidla, výrobci pro zjednodušení udávají hodnotu náhradní teploty chromatičnosti. Pro den jsou ideální LED žárovky s teplotou chromatičnosti 5000K, pro představu to odpovídá barvě slunce v poledne. Takové světlo totiž potřebujeme pro práci, při jídle atd., tam je modrá složka světla potřebná, protože stimuluje náš kognitivní výkon, tedy paměť, pozornost atd. Pro večer je vhodná LED žárovka s teplotou chromatičnosti 2700K, když si například chceme přečíst večer knížku. A konečně pro přípravu na spánek, tedy 1 a půl hodiny před spánkem, je vhodná LED žárovka nebo LED pásek s teplotou chromatičnosti 1800K.

Jsou nějaká světla vyloženě nevhodná?

Zcela nevhodné jsou RGB žárovky. RGB LED pásky jako dekorační svítidlo použít lze, ale rozhodně bych je nepoužil pro hlavní osvětlení domácnosti a už vůbec ne pro osvětlení večer a v noci.

Zdroj: Deník/Michal BílekJosef Doležal vystudoval Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře. Pracuje jako vývojový pracovník softwaru testovacích programů v kolínské firmě TECO a.s. Ve volném čase se věnuje turistice, zahrádkaření, kutilství, servisu a repasi ručního nářadí, hraje na akordeon a klavír. Vlastní iniciativou se snaží rozšířit informovanost veřejnosti v problematice světelného znečištění a pozitivně ovlivnit nejen radnici, ale i různé soukromé společnosti.