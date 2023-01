Malebnou obec, kde žije podle posledního sčítání 120 lidí, přejedete z jednoho konce na druhý za pár vteřin a ve všední den tu mezi cedulemi začátek a konec Brambor téměř nepotkáte živáčka. Většina lidí odsud do práce dojíždí do sousední Čáslavi nebo do Kutné Hory. Průměrný věk zdejších obyvatel je podle statistik 39 let a v produktivním věku jich je 75.

Po dlouhých minutách se u jednoho z domů otvírají vrata a já mám konečně pocit, že nejsem ve vesnici sama. Ptám se ženy, která spěchá k lékaři, jak je spokojená s výsledky prvního kola prezidentských voleb a co říká na zdejší úspěch Andreje Babiše. Chvíli si povídáme a tak se dozvím, že u voleb vlastně nebyla.

Na Kutnohorsku sečteno, první kolo vyhrál Babiš před Pavlem a Nerudovou

„Řeknu vám to takhle, já si myslím, že ať tam bude, kdo tam bude, já na tom líp nebudu. Možná jednou v budoucnu moje děti. Ale říkám si, vždyť ten prezident toho zase tolik neovlivní.“Proč tu má expremiér tolik přívrženců, je podle ní dáno tím, že v obci žijí starší lidé a ti se nejspíš bojí velkých změn.

Ve vsi je klid, občas projede nějaké auto a pak se tu mihne odpadový vůz. Pěkné dětské hřiště zeje kolem poledne prázdnotou, místní hospoda je podle všeho už delší dobu zavřená.

Nefunguje tu ani hospoda

Vzápětí potkávám manželský pár, jenže se dozvídám, že do Brambor jezdí jen na chatu. Tudíž volili jinde a prý rozhodně ne místního favorita. „S výsledkem nejsme spokojení a s Babišem už vůbec. To co teď ukazuje, to jsou takové podpásovky, skutečně strašný,“ shodují se manželé. Jejich kandidát prý do druhého kola nepostoupil.

Z toho, jak dopadly volby v obci, není nadšená ani mladá žena, která sice byla ochotná zhodnotit volby jako takové, jméno ale uvést nechtěla. „Stydím se za to, ale je to vizitka naší obce. Nežijí tu skoro žádní mladí lidé, nefunguje tu už ani hospoda. Babiše jsem nevolila, jeho útočné kampaně, prohloubení státního dluhu a pochybné obchody není něco, co by měl prezident představovat,“ řekla. Nejsmutnější je ale podle ní „válka“ mezi lidmi, kterou podněcuje útočná kampaň.

Foto: Prezidentské volby v Uhlířských Janovicích provázel velký zájem

Nakonec mám přeci jen štěstí alespoň na jednoho voliče z dvaačtyřiceti. Sice se přes plot sotva vidíme, ale dozvídám se alespoň to, kvůli čemu tady jsem, i když starší muž příliš sdílný není. Proč tedy Andrej Babiš? „Z těch všech, co tu byli a jsou, nejvíc myslí na nás obyčejný lidi. A hlavně na důchodce.“

Podle starosty obce Radka Tomana nejsou Brambory ve svých volebních preferencích zase až tak výjimečné, protože vlastně kopírují celorepublikový trend. „Je to tak v obcích všeobecně, že tam vyhrává většinou Babiš a poráží ho naopak ve velkých městech,“ řekl.

Volební účast přes 73 procent

Vysoká účast v prvním kole prezidentských voleb podle starosty nicméně ukazuje, že lidem není jedno, kdo na Hrad usedne. „Tím, že přišli k volebním urnám dali najevo, že jim to není lhostejné, co se v dnešní době děje, a věří třeba v lepší budoucnost,“ dodal starosta.

Jen pro upřesnění, volební účast v Bramborech byla 73 procent. Podobně vysoká totiž tu byla i při prezidentských volbách v roce 2018, kdy kandidát Miloš Zeman v prvním kole získal 48 procent hlasů hlasů, Jiří Drahoš jen pak jen necelých 20.