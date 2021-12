Odvolání Světlany Hrabánkové z funkce ředitelky Českého muzea stříbra byl pro mnohé šok. Ve funkci působila jednatřicet let a na jaře se chystala do penze. Připomeňme si její kariéru, se kterou je spojena nejen řada expozic v muzeu, ale také legendární slavnost: Královské stříbření Kutné Hory.

Světlana Hrabánková ve funkci ředitelky Českého muzea stříbra v Kutné Hoře: návštěva prezidenta Václava Havla v Kutné Hoře dne 6. září 1996. Při příležitosti návštěvy Hrádku zahájil výstavu „České stříbro ražené v minci“. | Foto: archiv Českého muzea stříbra

Do funkce ředitelky tehdy ještě Okresního muzea v Kutné Hoře byla jmenována historička českých středověkých dějin Světlana Hrabánková 17. září 1990. Pochází sice z Prahy, ale rodinné kořeny má v Žíšově u Uhlířských Janovic. České středověké dějiny studovala na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Co se za těch 31 let pod jejím vedením v muzeu událo?