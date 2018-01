Taxík Maxík je v Kutné Hoře velmi oblíbený

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Projektový den a den otevřených dveří se konal ve čtvrtek 25.1 ledna v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Archa. Bylo to do roka a do dne od otevření této provozovny, která byla loni po třech letech přemístěna z ubytovny Lorec do centra města. Lidé tak měli možnost vidět, co všechno se za rok 2017 v klubu dělo.