„Současný jednatel podal k 30. červnu rezignaci, proto jsme vyhlásili výběrové řízení. Do něj se přihlásilo šest uchazečů,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Výběrové řízení bylo dvoukolové. V prvním kole byl posuzován podnikatelský záměr, který uchazeči vypracovali, ve druhém kole následoval osobní pohovor před komisí. Na základě kritérií byl vybrán do pozice jednatele Technických služeb Kutná Hora právě Jiří Chramosta.

Jan Jäger zastával funkci jednatele kutnohorských technických služeb dvanáct let. Na post rezignoval, protože se rozhodl odejít do důchodu. „Je mi 70 let a myslím si, že je na čase odpočívat. Tým lidí, se kterým jsem pracoval, mi ale bude chybět,“ uvedl Jäger.