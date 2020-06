Kutnohorská radnice na to vzápětí reagovala oficiálním tiskovým prohlášením, v němž mimo jiné uvedla, že vedení města disponuje pouze ústní informací zástupce společnosti Tesco Stores ČR o záměru výstavbu obchodního domu zahájit. Deníku pak informaci o výstavbě potvrdil v úterý 2. června manažer externí komunikace Tesco Stores ČR Václav Koukolíček.

“V rámci naší strategie růstu plánujeme výstavbu nových obchodů, jedním z nich bude i retail park, jehož součástí bude náš hypermarket v Kutné Hoře. Máme všechna platná povolení a stavba by měla být zahájena v červenci tohoto roku. Dokončení je pak plánované na polovinu příštího roku,“ uvedl.

Podle vedení města je pro tuto stavbu vydané stavební povolení již od roku 2013 a pozemky nejsou a nikdy nebyly v majetku města, ale cizí společnosti, město tak nemá žádnou možnost, jak výstavbu ovlivnit.

Místostarostka Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu) zároveň v internetové diskusi zdůraznila, že stavební povolení bylo vydáno na základě tehdy platného územního plánu, který to takto dovoloval. „A nebylo co nedovolit, jednopatrové kvadry s parkovištěm. Současným by to takto neprošlo. Možná proto se Tesco probralo a začalo jednat. Povolení jim končí v srpnu," uvedla.

Nový územní plán přitom zastupitelstvo schválilo na jaře tohoto roku. Ze strany společnosti Tesco Stores tak podle všeho jde o využití šance na poslední chvíli. Jestli to tak ale skutečně dopadne, je otázkou.

Už před časem starosta Kutné Hory Josef Viktora uvedl, že podmínkou výstavby obchodního domu v areálu bývalé Avie by mělo být zbudování kruhového objezdu na křížení ulic Benešova a Masarykova. Na to má prý společnost platné povolení od vlastníka komunikace, tedy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jenže ke dni 1. června město neeviduje žádnou žádost o uzavírku či objížďku, aby mohla být stavba zahájena.

Mezi místními informace o výstavbě nového obchodního domu příliš potlesku nevzbudila. Ve většině případů totiž mají pocit, že dvacetitisícové město jich má na svém území dostatek. Jen pár metrů od sebe zde stojí obchodní domy Albert a Kaufland, nedaleko pak Penny Market a Billa. Mnozí se navíc obávají, že to bude poslední hřebíček do rakve zdejším malým živnostníkům, kteří se kvůli koronakrizi už tak sotva drží nad vodou.