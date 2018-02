Tibetskou vlajku vyvěsí i kutnohorská radnice

Kutná Hora - K mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, se letos znovu připojí i kutnohorská radnice. Shodli se na tom městští zastupitelé s menší výhradou.

„Já s tím samozřejmě souhlasím, Jen bych byl rád, aby se spolu s tibetskou vlajkou na žerdě před úřad kanceláře starosty zároveň vrátila vlajka České republiky a Evropské unie,“ řekl zastupitel Karel Koubský ml. (Šance pro Kutnou Horu).

Starosta Kutné Hory Josef Viktora vzápětí slíbil, že dojde k nápravě. Vlajka pro Tibet je kampaň, která vždy 10. března připomíná výročí Tibetského národního povstání, při kterém bylo zabito přes 86 tisíc Tibeťanů a další byli nuceni odejít do exilu. Cílem kampaně, která vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let 20. století, je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu. Zatímco v roce 1996 kampaň podpořila jen čtyři česká města, loni už to bylo 740 radnic a 84 škol.