Kutná Hora – Demoliční práce v areálu bývalé Avie v Kutné Hoře, které sprovodily ze světa tamní opuštěné firemní stavby, už dávno skončily a mnozí obyvatelé města si kladou otázku, kdy se tam konečně začne stavět slíbené obchodní centrum Tesco.

Areál kutnohorské Avie. | Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

Původně se hovořilo o tom, že by mohl být obchodní dům hotov už před letošními Vánocemi. Posléze se městem nesly zvěsti, že stavba začne se začátkem podzimu. Nyní nad opuštěným placem na průsečíku Benešovy a Masarykovy ulici visí veliký otazník. „Poslední informace, kterou máme, je, že stavba by měla začít někdy na jaře příštího roku," uvedl starosta Kutné Hory Ivo Šanc. Jasné datum nedokázal říci ani mluvčí Tesco Stores Jan Dvořák. „Hovořit o přesném termínu začátku stavby v Kutné Hoře by bylo předčasné," uvedl stručně.

Město se přesto na start stavby pomalu připravuje. Minulý týden radní schválili přijetí dvoumilionového příspěvku od společnosti Crest Reality, která je jedním z investorů plánované akce. „Peníze jsou určeny na infrastrukturu města, tedy na výstavbu kruhového objezdu u Avie a odbočku z něj, ale také na pokrytí již existujících nákladů z proběhlé rekonstrukce komunikace v Benešově ulici," dodal Šanc.