Tip Deníku: Koná se osmnáctý pochod Ze Zbraslavic do Zruče

Zbraslavice - Osmnáctý ročník pochodu Ze Zbraslavic do Zruče se uskuteční symbolicky v sobotu 18. května. Startuje se tradičně v sokolovně ve Zbraslavicích. Na cestu se můžete vydat od 7 do 13 hodin. Na startu zaplatíte symbolické startovné - mládež do 17 let zaplatí 15 korun, dospěláci uhradí startovné ve výši 40 korun.

Turisté během pochodu navštíví řadu zajímavých míst, vystoupají například na rozhlednu Bohdanka. | Foto: Stanislav Tomášek

Na cestu dostanete něco na posilněnou a mapu s popisem trasy. Pak se vydáte na cestu, a to buď po svých, nebo na kole. Trasy ovšem nejsou vhodné pro kočárky. Na cestě ze Zbraslavic do Zruče nad Sázavou zdoláte trasu dlouho 16, nebo 23 kilometrů. Pokud nechcete řešit dopravu ze Zruče zpátky do Zbraslavic, na výběr jsou i tři okružní trasy v délce 10, 18 a 27 kilometrů s cílem zpět ve Zbraslavicích. Pokud raději jezdíte na kole, na výběr máte opět podle svých možností okružní trasy v délce 22, 27, 40 a 55 kilometrů. Ať už se vydáte kteroukoli cestou, vězte, že cestou potkáte celou řadu zajímavostí. Ve Zbraslavicích bude k prohlídce otevřený kostel, zhlédnete také opravený zámek či minivýstavu obrazů Pavla Píchy. Pokud budete procházet Bohdančí, tam vystoupáte na rozhlednu Bohdanka, nebo se vydáte na prohlídku palírny, jejíž součástí je i ochutnávka destilátu. Otevřen bude i kostel, jehož interiér je vyzdoben krásnými freskami. Kostel bude otevřený také v Pertolticích a Slavošově. Jestli ale raději obdivujete zámky, pak byste měli zvolit trasu vedoucí přes Ostrov, Hodkov, Čestín nebo Morány. Všechny tyto zmíněné zámky lze ale prohlížet pouze zvenku. Interiéry k nahlédnutí nabízí pouze zámek ve Zruči nad Sázavou, kde účastníci pochodu dostanou slevu na vstupném.

Autor: Marie Michaleová