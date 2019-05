Hlízov /FOTOGALERIE/ - Čtvrtý ročník akce pro cyklisty a turisty zvané Putování se svatým Jakubem uspořádá v sobotu 11. května Hlízovský unikátní spolek ve spolupráci s dalšími spolky, organizacemi i jednotlivci. Během putování poznáte místa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná, nebo navštívíte známé objekty, které ožijí zajímavým programem.

Putování začnete v Hlízově, v kulturním domě. Tam se lze registrovat od 7.15 do 11 hodin. Na startu vyplníte registrační lístek a zaplatíte startovné - dospělí zaplatí 40 korun, děti a mládež do 18 let platí polovic, mrňouskové do 6 let neplatí nic.