Záměrem dvacáté sbírky je dofinancování nového auta pro Středisko na Sioně, aby pracovnice rané péče mohly přijet do rodin za dětmi různě znevýhodněnými.

„Rádi bychom také přispěli na realizaci příměstských táborů pro děti Rodinného centra Kopretina v Čáslavi a realizaci aktivit pro předškoláky a školáky Centra Maják. Z tříkrálových darů chceme podpořit dobrovolnické programy v nemocnicích a sociálních zařízeních,“ doplnil ředitel kutnohorské charity Robert Otruba.

Část výtěžku poputuje také lidem v nouzi, rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

V roce 2019 se na Kutnohorsku, Čáslavsku a Poděbradsku, díky štědrosti dárců, vybralo rekordních 755 tisíc korun, z toho přes 486 tisíc zůstalo pro celoroční podporu sociálních služeb přímo v Kutné Hoře, například na služby pro lidi bez domova a finanční podporu dobrovolnického centra v Kutné Hoře a Čáslavi.

Letošní sbírku na Kutnohorsku podpořil i Tříkrálový koncert pořádaný Římskokatolickou farností Kutná Hora Sedlec. Dětské pěvecké sbory při ZUŠ Kutná Hora se sbormistry Janem Drahotou a Beatou Peterkovou Kotyzovou potěšily posluchače vánočními koledami a písněmi za klavírního doprovodu Kateřiny Fillové a Jitky Krtilové. Výtěžek koncertu ve výši 6100 korun dostala Tříkrálová sbírka jako dárek k narozeninám.

Do tradiční Tříkrálové sbírky se v regionu zapojuje na osm set dobrovolníků. Jsou to školáci, skauti, farníci nebo rodiče s dětmi. Sbírka má přísná pravidla. Koledníky poznáte podle toho, že vybírají příspěvky do zapečetěné pokladničky s logem charity. Pro letošní sbírku bylo zapečetěno 190 pokladniček. Dárce od tří králů dostane cukřík a malý kalendářík. Vedoucí skupiny má u sebe průkaz. "Děkujeme za vlídné přijetí našich malých koledníků i štědré dary, které pomáhají potřebným," uvedla jménem Oblastní charity Kutná Hora Marcela Mommersová.

Od roku 2001, kdy proběhla první Tříkrálová sbírka, se na Kutnohorsku vybralo více než 5,761 milionu korun na pomoc potřebným. Podle pravidel sbírky 65 procent výtěžku zůstává v našem regionu, což je více než 3,745 miliónů korun. Zbylá část výnosu sbírky je věnována humanitární pomoci v zahraničí.