Tomáš Pilc byl odvolán z dozorčí rady MVE plus, prý nezákonně

Kutná Hora – Radní Tomáš Pilc byl odvolán z dozorčí rady společnosti MVE plus, podle svých slov nezákonně. Městské zastupitele o tom informoval na jejich mimořádném zasedání s tím, že by chtěl znát jejich stanovisko.

„Rád bych požádal vedení města o vyjádření k mému nezákonnému odvolání z dozorčí rady MVE plus. Na posledním zastupitelstvu byl pan Šanc zvolen k zastupování města na valné hromadě MVE plus. Na této valné hromadě rozhodl o mém odvolání, aniž by o tomto bodu programu zastupitelé města Kutné Hory hlasovali. Pan Šanc nemá kompetenci k tomu, aby rozhodoval o jednotlivých členech statutárních orgánů,“ uvedl ve svém veřejném prohlášení Tomáš Pilc.

Jenže podle zastupitele Ivo Šance i jednatelů společnosti MVE plus je vše jinak. „Jako pověřený zástupce města Kutné Hory, padesátiprocentního vlastníka MVE plus, jsem na valné hromadě této společnosti neměl jakkoliv omezený mandát. Jiný účastník valné hromady navrhl rozšíření programu a odvolání Tomáše Pilce z dozorčí rady z důvodu jeho dlouhodobé neúčasti na jednáních dozorčí rady. S tímto rozhodnutím jsem souhlasil,“ reagoval Ivo Šanc s tím, že nový člen dozorčí rady nebyl zatím jmenován.

„Očekává se, že ho navrhne kutnohorské zastupitelstvo,“ doplnil Šanc.

V mezích zákona prý vše bylo také podle jednatele společnosti MVE plus Jindřicha Bartoně. „Valná hromada volí a odvolává, to jsou její kompetence. Vše proběhlo v souladu s obchodním zákoníkem. Město pouze deleguje do dozorčí rady svého zástupce,“ řekl Bartoň s tím, že městská rada či zastupitelstvo může valné hromadě určité kroky doporučit, ty však pro ni nejsou jakýmkoli způsobem závazné.

Tomáš Pilc se k hospodaření společnosti MVE plus vyjadřuje dlouhodobě. Na jeho popud dokonce Rada města loni v říjnu odsouhlasila podání výpovědi smluv o zajištění svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a provozování sběrného dvora právě společností MVE plus. Důvodem Pilcova návrhu bylo hned několik věcí, například údajně nehospodárné provozování Jízdárny Karlov či Psího útulku Kutná Hora, ale i to že svoz odpadu i provoz sběrného dvora prý lze provozovat levněji.

Městští zastupitelé ale na začátku ledna usnesení Rady města č. 826/17,kterým bylo podání výpovědi ze smluv společnosti MVE plus odsouhlaseno, zrušili.

Tomáš Pilc ale upozorňuje i na další skutečnosti související s hospodařením společnosti. „Firma AVE CZ je největší obchodní partner naší firmy MVE plus, přesto, což je paradoxní, jednatelka dosazená Čáslaví do MVE plus je zároveň zaměstnankyní AVE CZ,“ uvedl Tomáš Pilc.

Šárka Kalivodová to však za nic nestandardního nepovažuje. „Není to žádný střet zájmů. Jako jednatelka jedné společnosti nesmím být členem žádného statutárního orgánu jiné společnosti. A to nejsem, v AVE CZ jsem řadový zaměstnanec,“ vysvětlila jednatelka MVE plus Šárka Kalivodová.

Trnem v oku bylo Pilcovi rovněž to, že MVE plus jako údajně jediná firma v České republice neprovozuje sběrný dvůr s vážním zařízením. "Váhu ve sběrném dvoře máme od začátku," odpověděl stručně Martin Hlavatý, který mám kutnohorský sběrný dvůr na starosti.

Společnost MVE plus:

- byla založena před 21 lety ve Středočeském kraji.

- mezi obory podnikání, které eviduje, patří: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití, Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů nebo Chov zvířat pro zájmový chov

- současnými jednateli společnosti jsou Jindřich Bartoň a Šárka Kalivodová

- společnost je z padesáti procent vlastněna městem Kutná Hora a z padesáti procent městem Čáslav