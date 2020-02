/FOTOGALERIE/ Tomáš Veverka je zahradní architekt. Má firmu s příznačným názvem Fialová veverka, která projektovala i realizovala velký kruhový objezd pod "novou" silnicí v Kutné Hoře.

Smíšený trvalkový záhon uprostřed kruhového objezdu v Kutné Hoře přibližně rok po výsadbě. | Foto: archiv Tomáše Veverky

V Kutné Hoře se mají vysazovat takzvané květinové louky a zelené pásy. Ve vybraných lokalitách by se měla snížit frekvence sekání. Co tomuto trendu říkáte?

Trend jako takový vnímám kladně. Problém však často nastává v chybné interpretaci či realizaci. Trávník sekaný jen několikrát do roka ještě neznamená, že se jedná o květnatou louku. Květnatá louka má úplně jiné druhové složení – jsou zde podstatně méně zastoupené traviny. Vyžaduje technologicky přesné založení a následně i management. Pouhým nesekáním parkového trávníku nevznikne atraktivní louka, ale většinou nevzhledný ruderální porost.