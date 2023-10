Projekt s názvem Trenéři do škol odstartoval na všech kutnohorských základních školách loni v září a už tehdy se do něj zapojilo více než 250 dětí v prvních třídách a 15 pedagogů. Jeho cílem je nadchnout děti pro sport a zábavnou formou všestranně rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Na projektu od začátku spolupracují čtyři sportovní oddíly z Kutné Hory – florbalový FBC, hokejový SK Sršni, fotbalová Sparta a házenkářský klub TJ Sparta.

„Byli jsme jediní, kdo do projektu vstupoval pouze s vlastními prostředky a s tím, že oddíly se mezi sebou podělí o náklady na trenéry. To není běžná praxe,“ popisuje začátky koordinátor projektu a předseda FBC Jan Třískala. Až těsně před koncem roku 2022 projekt získal dotaci z Národní sportovní agentury, která oddílům zaplatila první 4 měsíce fungování, od začátku roku 2023 už pak byli zahrnuti do rozpočtu města. Starosta Lukáš Seifert, který už dříve projekt označil za prevenci proti dětské obezitě, nad ním navíc v těchto dnech převzal záštitu.

Kotoul beze strachu

Letos funguje tandemová výuka nejen v prvních, ale i ve druhých třídách, takže se počet dětí zdvojnásobil. Model zůstal stejný - vyškolení trenéři spolupracují s vyučujícími a s pětitýdenní frekvencí rotují mezi třídami, aby byla výuka pestrá. Vzájemně se inspirují a snaží se pomocí různých her zapojit maximum dětí, i ty méně zdatné. Používají třeba rozlišovací dresy k různým úkolům tak, aby děti o pohybu přemýšlely. „Děti jsou živelné, ale často mají jen nějaký blok nebo přirozený strach. Snažím se je inspirovat nejen k pohybu obecně, ale předat jim i nějakou pohybovou dovednost. Ukázat, že i třeba takový kotoul se dá naučit pomocí zábavné techniky, aby se toho nebály,“ řekl trenér FBC David Holub.

Spokojeni jsou ale i sami učitelé. „Velice oceňujeme soubor různých her a průpravných činností, které jsou nenákladné na pomůcky a jsou snadno dostupné při běžném vybavení tělocvičen,“ řekla už dříve Dagmar Schovancová ze ZŠ Jana Palacha. Podle Jana Třískaly je to také první projekt, kdy takto spolupracují sportovní oddíly napříč Kutnou Horou. „Spojil velké sportovní oddíly bez ohledu na jejich zaměření. Vzhledem k tomu, že trenéři spolu komunikují a pracují, mají teď k sobě mnohem blíž. Cílem není děti náborovat, ale motivovat k pohybu,“ vysvětlil.

Dříve byl pohyb otázkou přežití

Kondice dnešních dětí a nejen jich je totiž doslova devastující. Problém je podle koordinátora hlavně naše pohodlnost. „Dříve byl pohyb otázkou přežití, dnes nemusíte vstát z gauče, protože pohyb nepotřebujete ani pro zajištění základních potřeb. Jídlo si objednáte, nákup vám dovezou,“ řekl dále Jan Třískala. A stejné je to u dětí, které mají spontánního pohybu čím dál méně, často sportují organizovaně nebo vůbec.

I to je důvod, proč by trenéři chtěli v příštím školním roce pokračovat s projektem i ve třetích třídách. Bez pomoci dalších trenérů nebo oddílů ale nemají šanci počet třít pokrýt. „Jsme na hraně své kapacity. První a druhé třídy pokryjeme, máme i možnost záskoku, ale další třídy už nejsou v našich silách,“ říká Jan Třískala s tím, že aktuálně projevil zájem o zapojení do projektu oddíl atletiky. Vítaná by ale byla pomoc i například studentů fakulty tělesné výchovy a sportu. Zájemci ale musí počítat s třídenním školením akreditovaným ministerstvem školství, případná trenérská licence v tomto případě nehraje roli.