„Abychom zmírnili finanční propad sbírky, který odhadujeme až osmdesátiprocentní, rozhodli jsme se za této situace kromě obcí oslovit a zapojit do tříkrálové koledy také firmy z Kutnohorska, Čáslavska i Poděbradska. V těchto oblastech působíme a poskytujeme sociální služby,“ prozradil ředitel Oblastní charity Robert Otruba.

„Víme, že situace v letošním roce zkomplikovala život jednotlivcům, rodinám i firmám. Pokud nám lidé i přesto chtějí pomoci, mohou se zapojit jako dobrovolníci nebo zaměstnanci firmy. Přivezeme tříkrálovou pokladničku přímo do firmy nebo ji zapojíme do koledy on-line,“ řekl.

Další variantou, jak budou moci lidé do Tříkrálové sbírky přispět, budou i zapečetěné pokladničky umístěné ve městech a obcích. Do nich lidé budou moci přispívat od od 1. do 24. ledna bez ohledu na to, zda budou moci dorazit tříkráloví koledníčci.

Naděje ale podle Marcely Mommersové z Oblastní charity Kutná Hora umírá poslední, a tak se organizátoři zatím klasického koledování zcela nevzdávají. „Jestli tříkrálová koleda bude znít lednovými ulicemi zatím, s ohledem na epidemiologickou situaci, nevíme. Přesto se připravujeme i na koledu v rouškách tak, abychom ochránili naše koledníky i příznivce,“ uvedla s tím, že pokud to epidemiologická situace dovolí, koledníčci do ulic na Kutnohorsku, Čáslavsku a Poděbradsku vyrazí za dodržení všech hygienických opatření v sobotu 9. ledna.

Co naopak jisté je, že na každý pád Tři králové budou letos koledovat on-line a lidé budou moci do pokladniček přispívat stejnou formou. A jak to celé bude probíhat?

„Koledníkům otevřete dveře na webových stránkách na www.trikralovasbirka.cz a koleda ve formě písničky navštíví vás. Zažijte tak stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků. Oblastní charitě Kutná Hora můžete přispět už v průběhu vánočních svátků na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 77705011,“ doplnila Marcela Mommersová.

Nové auto terénní služby

A na co letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 poputuje? „Rádi bychom pořídili automobil pro stále se rozšiřující terénní službu pro klienty Občanské poradny a pro lidi bez domova. Každý rok také financujeme ze sbírky provoz a činnost Dobrovolnického centra, které koordinuje práci dobrovolníků v nemocnicích, domovech pro seniory a střediscích charity. Byli to také dobrovolníci, kteří neváhali a hned při první vlně koronaviru zahájili pomoc seniorům při zajišťování nákupů, vyzvedávání léků a šití nedostatkových roušek," uzavřela Marcela Mommersová.

S Tříkrálovou sbírkou na Kutnohorsku, Čáslavsku a Poděbradsku každý rok pomáhá na 800 dobrovolníků.