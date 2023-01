Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun. Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika. Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 a obnovili tak starodávnou lidovou tradici.