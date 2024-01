/FOTO, VIDEO/ Jako každý rok se v Kutné Hoře koná tradiční Tříkrálová sbírka, která letos podpoří mimo jiné činnost charitního Centra Přístav. V sobotu bylo možné přispět do kasiček koledníků, kteří se po roce vydali do města také od chrámu svatého Jakuba, kde jim požehnal arciděkan Vladislav Brokeš.

Tříkrálová sbírka 2024 v Kutné Hoře. | Video: Jan Šmok

Skupinky tří králů dostaly v sobotu 6. ledna ráno požehnání v kostele sv. Jakuba a v sedlecké katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a poté se vydaly do ulic Kutné Hory, aby lidem popřály zdraví, štěstí a dlouhá léta a poprosily o dar na pomoc potřebným. Robert Otruba, ředitel Oblastní charity Kutná Hora, připomněl, že také letos se výtěžek ze sbírky bude dělit a pomůže hned několika záměrům.

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v Česku:

Zdroj: Youtube

„Stejně jako v loňském roce výtěžek podpoří realizaci sociálních služeb pro seniory, osoby s duševním onemocněním a se zdravotním postižením, které poskytuje naše charitní Centrum Přístav v ulici Jiřího z Poděbrad. Zejména osob s duševním onemocněním každý rok přibývá,“ sdělil a doplnil, že část výtěžku věnuje charita na provoz Dobrovolnického centra, které zajišťuje dobrovolnické programy v nemocnicích, domovech sociální péče nebo ve střediscích charity.

Přispět do pokladniček v Kutné Hoře lze do 14. ledna

Marcela Mommersová za Oblastní charitu Kutná Hora uvedla, že Tříkrálovou sbírku mohou zájemci podpořit nejen přímo do pokladniček koledníků. Způsobů je více. „Několik statických pokladniček najdete také od 3. ledna ve městě. Jsou v lékárnách Astera, U Jednorožce, U Bílého medvěda nebo u Zlatého Hada. Pokladnička bude v kostele sv. Jakuba a v sedlecké katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Dále v Informačních centrech na Palackého náměstí a v Sedlci. Za umístění děkujeme také restauracím Dačického a Dobrá Menu. Pokladničku nám již tradičně umisťují naši partneři Philip Morris ČR a Foxconn Česká republika. Přispívat do statických pokladniček můžete až do 14. ledna,“ připomněla.