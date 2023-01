Zdražuje teplo i voda. Některé radnice uleví občanům na odpadech

Část peněz také pomůže zajistit provoz dobrovolnického centra, které posílá dobrovolníky do nemocnic, domovů sociální péče a pomáhá ve střediscích charity.

Tříkrálová sbírka tentokrát pomůže seniorům a handicapovaným z Centra PřístavZdroj: Charita Česká republika

O den později, 8. ledna 2023 v 16 hodin se uskuteční ještě tradiční tříkrálový koncert v sedlecké katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele.

Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i příspěvkem do kasiček v kostelích, lékárnách či obchodech, a to do 15. ledna, nebo poslat dar bezhotovostně přímo na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 77795501.