Trubač neboli křivouš kvete v těchto dnech v Čáslavi

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Požadujeme: vyučení v oboru, praxe min. 1 rok za poslední 3 roky, dobrý zdravotní stav. , V případě zájmu volejte na uvedný kontakt v pracovní dny od 9 do 16hod., Místo výkonu práce: Lorecká 75, Kutná Hora. Pracoviště: Atlanta world, družstvo p2, Lorecká, č.p. 75, 284 01 Kutná Hora 1. Informace: Ljudmyla Fialová, +420 608 858 749,777 921 580.

Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 24 500 Kč

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení Seřizovač strojů - náborový příspěvek 10000,- Kč (vhodné i pro zámečníky a automechaniky). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 24500 kč, mzda max. 26500 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Novým zaměstnancům dáme náborový příspěvek 10.000Kč (Podmínkou je nástup do 31.8.2018), , Co vás čeká: Na této pozici bude Vaším úkolem především seřizování licích strojů dle požadavků výroby a nasazování nástrojů a forem na lisy. , Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: vzdělání technického směru a praxe na stejné nebo obdobné pozici výhodou, samostatnost, pečlivost., Co vám můžeme nabídnout: stabilní zázemí nadnárodní společnosti, každoroční valorizace platu, , 5 týdnů dovolené, příspěvek na dětský tábor, práci s nejmodernějšími technologiemi v příjemném prostředí, dotované závodní stravování, placené vzdělávání, firemní akce.. Pracoviště: Ljunghall s.r.o., Vrchovská, č.p. 1813, 286 01 Čáslav. Informace: Monika Konečná, +420 327 300 030.