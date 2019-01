Čáslav/ Kurz automatické kresby se uskutečnil 12 a 13. ledna v budově Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi. Jde v podstatě o zapojování pravé mozkové hemisféry při kreslení. Výsledným efektem je markantní pokrok v technice kresby a jejího realistického zvládnutí.

Kreslit přišly do Gymnázia a Střední odborné školy v Čáslavi většinou ženy. | Foto: DENÍK/ Miroslava Cempírková



Kdo znás by se nechtěl naučit kreslit během dvou dnů! Někomu se toto může stát zhola nemožné. Takovým skeptikům vzkazuji, ať navštíví kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou.

Kdo si pospíšil, přihlásil se na tento seminář, který se konal o víkendu díky laskavému svolení pana ředitele Zdeňka Sejčka vbudově Gymnázia a Střední pedagogické školy vČáslavi. Odbornou lektorkou byla paní Helena Kostelníková, předsedkyně sdružení Otevřené oči vProstějově.Tato organizace spojuje lidi podobných zájmů a jeho programem je ekologie, sebepoznání jedince, management lidských zdrojů, kurzy relaxace a meditace, terapie vůní, barvou a hudbou, kurzy asertivity, pořádání hudebních festivalů a výstav tvořivosti.

Sešlo se celkem čtrnáct nadšenců, kteří chtěli zjistit, zda je kreslení záležitostí pouze vyvolených a výrazně talentovaných osobností, nebo jestli se skutečně může naučit alespoň trošku kreslit každý. Včistě dámské společnosti různých věkových kategorií se ocitl i sedmiletý David, který všechny paní a slečny bavil svojí bezprostředností a trefnými poznámkami. Nutno podotknout, že u toho stačil občas i kreslit. Všichni dostali tužky, papíry a gumu a byli pevně odhodláni vydržet a nevzdat se.

Vtomto kurzu i vkurzech dalších jde především o obnovení vrozených schopností kreslením tužkou. Pomocí specifických a nenásilných cvičení se naučíte využívat aktivně i pravou mozkovou hemisféru, kterou používají především děti. Ta je zodpovědná za naši intuici, tvořivost, představivost, city a pozitivní pohled na svět. Běžně se kolem čtrnáctého roku života vyrovnává činnost mozkových hemisfér a začne převažovat práce levé části mozku, která představuje logiku a rozum. Celé snažení nespočívá pouze vtom, že se naučíte techniku kreslení, ale jde o citlivé vnímání změn po duchovní stránce. Dochází kuvolňování podvědomých bloků, které si vsobě vytváříme negativní kritikou. Lidově nazýváme podvědomé bloky minovým polem, které je uloženo hluboko včlověku. O tom, co je uloženo v nás, mnohdy už dávno nevíme. Tato terapie zapříčiní touhu po znovuobjevení vlastní přirozenosti. Po několika hodinách soustředění dochází ke spontánní projevům zlosti, lítosti, radosti, štěstí… Vybaví se vám mnoho vzpomínek a zažitého nepochopení.

Kreslení je výborné pro dospělé i děti, dyslektiky, pro jedince trpící depresemi a závislostmi. Je to skvělé odreagování i zdroj motivace pro všechny, kdo hledají relaxaci, meditaci a sebepoznání. Všichni měli dva dny na to, aby ssobě objevili skrytou kreativitu a také na to, aby se naučili kreslit portrét, pochopit význam vlastní kresby a všímat si originality svojí vporovnání sostatními. Ač se to zdá nemožné, po absolvování této terapie tužkou se člověku mění pohled na život a dochází knadšenému odhalování tvarů, obrazů, celků.

Kdo si chce tedy znovu začít užívat svůj zapomenutý a obyčejný, ale přenádherný svět, stejně jako naši absolventi, ať zavzpomíná stužkou vruce na kurzu automatické kresby. Vynaložených čtrnáct hodin volného času se vrátí mnohonásobně zúročených a obohatí život ve všech jeho rovinách. Nebude určitě málo těch, kteří přibalí kreslířské náčiní i do kufru na dovolenou.

Budiž toto i poděkováním naší lektorce za odborné a citlivé vedení celým dvoudenním programem. Všichni se určitě ještě setkáme na společné výstavě tvořivosti vPraze.