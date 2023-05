„Práce už začaly, je postaveno lešení a výročí divadla je 12. listopadu, takže si myslím, že by se to mělo všechno zvládnout. Až se dodělá poslední stěna, bude Tylovo divadlo kompletně hotovo,“ konstatovala ředitelka divadla Veronika Lebedová.

Zdroj: Jana Adamová

Poslední etapa rekonstrukce fasády Tylova divadla.

Opravou severovýchodního opláštění spolu se zateplením hlediště vrcholí postupná rekonstrukce vnějšku divadla, která začala v roce 2020. Oprava fasády historické budovy byla rozdělená do čtyřech etap a probíhala postupně podle toho, jak se městu dařilo získat peníze z krajského fondu kultury a obnovy památek. Zatímco na tři předchozí etapy uvolnil Středočeský kraj pokaždé něco přes půl milionu korun, ta poslední bude zcela v režii městského rozpočtu.

„Předpokládané náklady se pohybují kolem 3,5 milionu korun a zahrnují dokončení obnovy pláště severovýchodní stěny, okna, vstupní dveře, klempířské a zámečnické práce a zateplení stěny hlediště a provaziště,“ upřesnil starosta Kutné Hory Lukáš Seifert.

Zdroj: Deník/Jana AdamováDivadlo, které nese jméno kutnohorského rodáka Josefa Kajetána Tyla, oslaví 90. let od svého otevření letos v listopadu. Právě on přišel s myšlenkou vybudovat ve městě stříbra samostatné divadlo pro tehdejší ochotnický spolek Tyl, jehož byl sám členem. Toho se už ale nedožil, divadlo se začalo stavět až pětasedmdesát let po jeho smrti. Funkcionalistická budova Tylova divadla má kromě hlavního sálu, kam se vejde 507 diváků, ještě jeden menší sál - původně loutkovou scénu. Ta v roce 2015 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a místo ní vznikla takzvaná Malá scéna s kapacitou hlediště 95 míst.