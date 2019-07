Kutnohorská hala Klimeška se dočká dokončení, příští rok by měla být dostavěna v rámci třetí etapy výstavby tréninková hala. Předmětem dalšího řešení je nyní to, jak využít okolní prostor, který bude dokončenou Klimešku obklopovat. „Jako jedna z možností je jeví skatepark,“ uvedl starosta města Josef Viktora.

Tuto myšlenku podpořil i místostarosta Vít Šnajdr. „Toto sportoviště v Kutné Hoře chybí. Podle návrhů by zde byla i dráha vymezená pro koloběžky a kola, areál by byl oživen i přírodními prvky,“ přiblížil. Skatepark by tedy měl být řešen tak, aby byl využitelný i pro veřejnost, nikoli pouze pro zkušené skateboardisty.