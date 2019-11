Plánovaná středeční stávka učitelů se dotkne také Kutnohorska. Do stávky půjdou všechny kutnohorské základní školy kromě Základní školy Žižkov. „Stávkovat budou učitelé na základních školách Kamenná stezka, T. G. Masaryka i Jana Palacha. Ve středu zůstanou zavřené celé školy včetně družin, rodiče budou informování prostřednictvím systému Bakalář a školních webů,“ uvedla Milada Nechojdomová z městského odboru památkové péče, školství a kultury.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Jelínek

Základní školy spadající do správy kutnohorského městského úřadu budou informace o tom, jestli se do stávky připojí, zveřejňovat průběžně na svých webových stránkách. V tuto chvíli je ale jasné, že se do stávky nepřipojí základní školy ve městech Zruč nad Sázavou a Uhlířské Janovice.