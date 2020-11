Zpátky do základní školy! Učitelé na Kutnohorsku se na návrat žáků těší

Žáci prvních a druhých tříd se ve středu 18. listopadu vrátí do lavic. Základní školy se po více jak měsíční pauze připravují na jejich návrat. A vypadá to, že se na částečné znovuotevření škol těší pedagogové i děti. To, že se část dětí bude učit ve škole a část doma, vesměs jako komplikaci nevnímají.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Jsme moc rádi, že se prvňáčci a druháčci do školy vrátí. Jsme schopni zajistit opravdu dobré podmínky, každá třída bude zvlášť samostatně izolovaná,“ prozradila ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou Ivana Stará. Ta doufá, že díky tomu většina rodičů své děti do školy pošle. „Budeme tomu věřit, ale nikoho nutit nemůžeme. Pokud bude někdo z rodičů kupříkladu chtít chránit osobu blízkou a dítě do školy kvůli tomu nepošle, dohodneme se na způsoby výuky individuálně,“ doplnila Ivana Stará. Na návrat se prý těší jak učitelé, tak děti. „Všechny učitelky se těší. Říkaly mi, že měly zrovna on-line hodinu s dětmi, když se zprávu o částečném znovuotevření školy dozvěděly. Děti prý křičely radostí,“ popsala ředitelka. Žákům bude k dispozici i školní jídelna, kde už se od středy znovu vaří. Stravování totiž bylo třeba zajistit i pro žáky krizové infrastruktury. Objednat se na stanici technické kontroly? To musíte hodně za humna Přečíst článek › Školní jídelna i družina bude otevřena také na základní škole v Uhlířských Janovicích. Dodržovat se budou ale muset všechna platná hygienická nařízení. Žáci prvního a druhého ročníku, a žáci krizové infrastruktury se budou stravovat v jídelně v určitý čas se svojí třídou a vždy v doprovodu vyučujícího, přičemž třídy budou do jídelny přicházet postupně. Ostatní žáci, tedy žáci 3. až 9. ročníku si mohou oběd vyzvednout do vlastní nádoby, přímé stravovaní v jídelně jim nebude umožněno. Od poloviny příštího týdne zde bude rovněž v provozu odpolední školní družina pro žáky 1. a 2. ročníku, v rámci družiny budou pokračovat i čtenářské kluby. Kutnohorská nemocnice převzala pět plicních ventilátorů. Dostala je darem Přečíst článek › Na návrat nejmladších žáků se rovněž těší na ZŠ Sadová Čáslav. Vedení školy zdůraznilo, že prezenční výuka bude probíhat bez slučování a prolínání jednotlivých tříd. Také tady bude v provozu jak školní jídelna, tak družina. Podobná situace je také ZŠ Žižkov Kutná Hora. „Máme velkou radost, že se nejmenší školáci budou moci opět vzdělávat prezenčně ve škole. V provozu bude i družina, kde dodržíme homogenitu skupin, každá třída bude mít svoji paní vychovatelku a své oddělení, nebude se spojovat s žádnou další. V pátek rodičům pošleme přesné informace,“ uvedla zástupkyně ředitele Jana Nedvědová.

