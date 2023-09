Těším se. Přes léto se baterky vždy dobijí. A vloni se nám navíc podařilo uskutečnit mnoho aktivit, které by, doufejme, mohly pokračovat. Učitelé poprvé zatančili na celoškolní zahradní slavnosti, vlastně poprvé si škola samostatně uspořádala akademii venku na zahradě školy. Dříve probíhala v sále a měla jiný charakter.

Nejvíc jsem ale nadšená z uskutečnění adaptačního kurzu pro páté ročníky. Čtyři páté ročníky vyrazily společně na třídenní adaptační kurz zaměřený na bezproblémový přechod žáků z prvního na druhý stupeň. Působím na prvním stupni jako metodik prevence, proto jsem o adapťák v této podobě hodně dlouho stála. Aby si původní a noví učitelé děti předali a všichni se seznámili, aby se žáci tolik nebáli přechodu a změn, které je čekají. Po návratu bylo evidentní, že to mělo smysl, ty děti se k sobě i k novým učitelům spontánně hlásily, nebyly to už pro ně neznámé tváře.

Co se vám v minulém školním roce ještě povedlo?

Řešíme společnou výzvu (program Nadačního fondu Eduzměna, ve kterém se děti na rok stanou „projektovými manažery“, pozn. red.), se nám povedl. Eduzměna mi díky tomuto programu už vloni změnila pohled na zlobení dětí. Vyrostla jsem v tom, že děti mají poslouchat a sedět v lavici, pracovat ve třídě. A pak jsme vloni začali v rámci našeho projektu v programu Řešíme společnou výzvu chodit ven, a já jsem zjistila, že prostě nemusí sedět v lavici. Ba právě naopak. Venku děti učení víc baví. Když splní to, co mají, můžou se pak věnovat něčemu dalšímu, rozutéct se v přírodě, což je většinou motivuje k akci.

Letos jsme se zapojili zas a z brainstormingu s dětmi vypadlo, že by se chtěly učit nějak nově, jinak. Že by chtěly víc poznat město a okolí a že by chtěly zapojit rodiče. Přemýšleli jsme společně, co by nám mohli jejich rodiče předat, co umí jen oni, jaké mají povolání, koníčky.

Jak na to reagovali rodiče?

Když jsme s dětmi spali ve škole, přizvala jsem je do kroužku a povídali jsme si o tom v rovině návrhu. A rodiče začali hned říkat svoje nápady. Chtěla jsem, aby si to ještě v klidu rozmysleli, poslala jsem jim tedy po pár týdnech lístečky s prosbou, aby tam svoji nabídku potvrdili.

Do čeho jste se nakonec společně pustili?

Byli jsme se podívat na učilišti, kde dvě maminky pracují. S pomocí několika rodičů a dědy jsme založili vyvýšené záhony, sklízeli jsme ředkvičky a salát. Byli jsme ve dvou firmách v Janovicích na exkurzi, děti si tam zahrály na agenty a měly během exkurze plnit různé úkoly, třeba zjistit, z čeho se vyrábí stožáry, s jakými zeměmi podnik obchoduje, přeložit anglicky psaný obchodní dopis atd. Opékali jsme buřty či jeli na cyklovýlety a do Kutné Hory, tančili řecké tance a vyráběli s tatínkem ptačí budky.

Co to podle vás ve třídě změnilo?

Děti byly na své rodiče hrdé, co dokážou nebo kde pracují. Rodiče mě víc poznali. Někdy řešíme i nepříjemné situace, samozřejmě, a myslím, že teď když se jim ozvu s něčím nemilým, mají se mnou už tu přímou zkušenost a vědí, že to s dětmi myslím dobře, spíš mě pochopí. Tyhle akce prostě posilují oboustrannou důvěru i motivaci.

Také ale stojí více času. Jak se vám daří je do běžného rozvrhu vmezeřit?

Ano, je to časově náročnější, ale mě to svým způsobem i nabíjí. Mám také tu výhodu, že už mám velké děti. A těžím i z toho, že jako prvostupňová učitelka tu třídu mám skoro na všechny předměty kromě angličtiny a informatiky, takže mohu projekty rozložit do více předmětů.

Projektová výuka ale není ve vašich hodinách žádnou novinkou.

Za pětadvacet let praxe mám vyzkoušených mnoho tematických her. Tedy v podstatě her, které začnou v září a skončí v červnu. Hodně se mi osvědčily jako podpora motivace k učení, k nastavení třídních pravidel, sebereflexi.

Jak to funguje?

Vyberu centrální téma, kolem kterého se točí řada aktivit, máme k němu hymnu, nějaké odměny, které většinou dělím na vlastní, osobní, pro jednotlivce a pak na odměny pro skupiny dětí. Většinou se snažím, aby ten projekt začínal spaním ve škole, do kterého vkládám nějakou dramatizaci, zážitek. Často mi vypomůžou kamarádky. Třeba vloni jsme měli téma „souboj titánů“. Na začátku jsme spali ve škole, v noci jsme šli ven a setkali jsme se tam se čtyřmi bohyněmi, které dětem daly úkol – zabít Krakena.

Jak ho mohly pokořit?

Každý z nich si vyrobil z březového kolečka hlavu medúzy, kterou se snažili postupně vybavit co nejvíce chapadly. Ta dostávaly za různé úkony. A nemusely to být jenom výukové věci, ale třeba i že se zachovali jako správný kamarád, donesli něco pro všechny do výuky nebo spolužákovi pomohli. Kdo měl na konci roku medúzu nejbohatší, vyhrál. K naladění do tématu míváme i nějaký film, knížku, hymnu. Když jsme se dostali ke kapitole souboj se štíry, dělali jsme ve výtvarné výchově poprvé linoryt souhvězdí Štíra. Jindy využiji téma na nějakou běhací hru, kvíz, skupinovou práci. Předloni jsme putovali za Robinem Hoodem, jindy jsme zas měli téma Krtek a kalhotky a například jsme si postupně „pěstovali len“, zkoušeli jsme i téma Hledá se Nemo.

A co jim tam schováváte mezi řádky?

Prostřednictvím těchto her se jim de facto snažím předat určité hodnoty. Vyhodnocujeme vždy jednou za týden, v kroužku, a zároveň si při tom povídáme, co nás potkalo, čekalo, co jsme prožili. Jak jsme se zachovali, koho bychom ocenili a jak jsme se cítili. Nejde samozřejmě jen o to sbírat nějaké odměny, pomáhá mi to žáky motivovat k výuce a svým způsobem i ohodnotit jejich práci a chování.

Jak vás ty tematické celoroční hry vlastně napadly?

Já jsem se asi v sedmnácti letech rozhodla, že chci vést takový kroužek, chodit s malými dětmi ven do přírody, jezdit po okolí a hrát zde tematické hry. V osmnácti jsem přišla za rodiči s tím, že budu dělat podobné tábory. Dala jsem dohromady partu svých kamarádů z vysoké školy a vydrželi jsme je dělat 10 let. Dokonce i má diplomová práce byla zpracovaná na toto téma. A když jsem pak dostudovala, přenesla jsem tematické hry i do výuky.