/VIDEO, FOTOGALERIE/ Volby do Evropského parlamentu začaly v Uhlířských Janovicích slibně. V pátek 7. června, krátce po otevření volebních místností, proudili voliči do hlasovacích míst v hojném počtu. Před místem na úpravu hlasovacích lístků se dokonce tvořily nárazové fronty.

