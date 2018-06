Už jste četli Kutnohorský týden? Další číslo nového týdeníku je tu pro vás

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 20 000 Kč

Prodavači v prodejnách Prodavači do rychlého občerstvení. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pro neustálé rozšiřování rekreačního a sportovního střediska Zbraslavice U Starého rybníka hledáme prodavače/prodavačku do rychlého občerstvení, brigáda, DOPP, PP. Minimální věk 18 let. Možnost ubytování a stravy zdarma, přátelský kolektiv, zaměstnanecké výhody, odměny. www.zbraslavice.eu, Pouze telefonický kontakt v době od 8:00 - 18:00 hod.., Místo výkonu práce: Zbraslavice 255. Pracoviště: Sicco s.r.o. p1, 285 21 Zbraslavice. Informace: Aleš Navrátil, +420 603 415 112.