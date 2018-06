Už jste četli Kutnohorský týden? Další číslo nového týdeníku je tu pro vás

Kutnohorsko - Vážení čtenáři, dovolíme si vás upozornit na další číslo našeho nového čtyřiadvacetistránkového barevného týdeníku Kutnohorský týden. Každé úterý je součástí Kutnohorského deníku, v dalších dnech ho pak v trafikách a obchodech koupíte samostatně, i s vloženou přílohou TV Magazín.

Na co se můžete těšit v čísle 26/2018?

- Rozhovor s kutnohorským písničkářem Petrem Štolbou alias Pekařem. Než se začal živit hudbou, učil děti v mateřské škole.

- Souhrn 7+1 NEJ událostí z minulého týdne.

- Češi, letní sběrači. Víte o tom, že Češi jsou mistři ve sbírání hub a borůvek? Z lesů si loni odnesli plody za 6,6 miliardy korun.

- Ze života spolků: na ranči Dalu v Kozohlodech se konal sportovní den s koňmi, pozvánky na jógu v Kutné Hoře a loutkové divadlo v Petrovicích I.

- Miminka narozená v minulých dnech v čáslavské porodnici.

- Retro seriály: spolužáci (SOU ČKD v Kutné Hoře, SOU řemesel v Kutné Hoře), pohlednice z minulosti (30 let rockové kapely Derby).

- Kompletní přehled kulturních a společenských akcí na Kutnohorsku.

- Deník nám fandí: obrazem představujeme fotbalisty SK 1933 ČUS Nové Dvory, vítěze Poháru Okresního fotbalového svazu Kutná Hora.

- Co hýbe regionem: na stůl se kutnohorským zastupitelům dostala obecně závazná vyhláška o regulaci hazardních her ve městě. Jak to dopadne?

- Kam s dětmi za dobré vysvědčení. Přečtěte si téma týdne se vzpomínkami ředitele obecně prospěšné společnosti Prostor plus Petra Steklého na školní léta.

- Užitečné rady: pěstování bambusu, 3x recept na ovocné knedlíky.

- Speciál Hasiči kolem nás: Sbor dobrovolných hasičů v Chotusicích oslavil 140. výročí svého působení.

- Ze sportu jsme pro vás vybrali: ohlédnutí za Městskými hrami 8. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře, povídání s talentovanou Julií Gygalovou, která vyniká ve sportovní aerobiku a gymnastice, rozhovor bojovníkem s Danielem Brunclíkem, jehož čeká největší zápas MMA v pražské O2 aréně.

- A na závěr obrazem. Fotoohlédnutí za několika událostmi: festival Operní týden v Kutné Hoře, mezinárodní vojenské cvičení Sky Avenger na letišti v Chotusisích, loučení s předškoláky v Mateřské škole U Sluníčka v Kutné Hoře a také ve Zbraslavicích, návštěva policistů v Mateřské škole v Křeseticích, ukončení vzdělávacího semestru Virtuální univerzity třetího věku v Kutné Hoře.

Ani týdeník však nelze vytvářet bez spolupráce s vámi, čtenáři. Budeme rádi, když nás upozorníte na zajímavosti ve vašem okolí, na zajímavé lidi, na akce, které se u vás konají, když nám pošlete zajímavé fotografie. Nejlépe na e-mailovou adresu: redakce.kutnohorsky@denik.cz. Děkujeme!