Močovice a Neškaradice zažívají v těchto dnech nápor projíždějících aut. Na podobné situace jsou prý zvyklí, pomoci z Kraje při opravě povrchu silnic by se ale nebránily.

„Samozřejmě jsme zaznamenali zvýšený provoz aut v obci. I proto jsme rádi, že máme nově zrekonstruovaný most přes Klejnarku, který takový nápor vydrží. Kdykoliv se totiž na hlavním tahu v Církvici něco stane, řidiči jezdí přes Močovice,“ uvedl starosta obce Milan Kos.

Podobně jsou na tom v Neškaredicích. „Kdykoliv je na osmatřicítce nějaká nehoda, všichni jezdí tudy. My s tím nic moc dělat nemůžeme. Pomoc z Kraje při opravě povrchu komunikací bychom ale uvítali, alespoň na spojovačce, která vede do Církvic a je hodně vytížená těžkou technikou,“ uvedl Jan Balham z osadního výboru.

Aby toho nebylo málo, musejí se řidiči až do úterý 15. října potýkat na I/38 s další komplikací: kvůli rekonstrukci komunikace podemleté vodou bude zcela uzavřena silnice vedoucí ulicí Pražská v Kolíně. To se dotkne i výjezdu z Kolína na Prahu. Řidiči tudy na výpadovku na Českobrodské neprojedou, stejné to bude i v opačném směru.