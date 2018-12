Uzavírka kvůli rekonstrukci mostu v Močovicích se protáhne

Močovice /FOTOGALERIE/ - Uzavírka silnice druhé třídy číslo 337 v Močovicích, kterou si vyžádala rekonstrukce mostu přes potok Klejnárka, se o půl roku protáhne. Informoval o tom Odbor dopravy čáslavského městského úřadu.

Most se v Močovicích začal rekonstruovat na začátku července letošního roku, stavební práce ale měly do konce prosince skončit.

Obyvatelé Močovic tak budou muset minimálně do konce června 2019 nadále při cestě do Čáslavi využívat objízdné trasy kolem Krchleb.

Pro řidiče jedoucí přes Močovice to ale nebude znamenat jediné dopravní omezení. Od 4. do 16. prosince by zároveň měla být uzavřena silnice třetí třídy mezi Močovicemi a Třebešicemi.