Vzhledem k vytíženosti tohoto úseku silnice I. třídy i uzavírce čáslavského obchvatu se dá předpokládat, že doprava bude kolabovat. Provoz totiž bude v opravovaném úseku řízen kyvadlově semafory, silnice ve směru na Karlov bude navíc v první etapě úplně uzavřená.

Omezena bude rovněž i autobusová doprava, nebudou obsluhovány zastávky známé jako u Rebhánů a naproti Kicnerům. Autobus na Nové Dvory bude možno využít pouze ze zastávek u hřiště a Jakub.

Oprava bude rozdělena do dvou etap. V první etapě od pondělí 30. září do středy 9. října bude kromě částečné uzavírky hlavního tahu kompletně uzavřena silnice směrem na Karlov. V druhé etapě od čtvrtka 10. října do konce měsíce bude silnice na Karlov průjezdná pouze jedním pruhem ve směru do Kutné Hory.

Autobusy směr Kutná Hora budou na zastávce u železniční stanice obsluhovány bez omezení a pro směr Čáslav bude nutné využít provizorní zastávku umístěnou na silnici na Třebešice.

„My pouze plníme podmínky dané subdodavatelem. Povrch se opravit musí, podle mých informací to Ředitelství silnic a dálnic nechtělo dělat v době letních prázdnin,“ uvedl Jan Rumplík z firmy Asig, která má na starosti dopravní značení.

Jeho slova mluvčí Ředitelství silnic a dálnic potvrdila. „Chápeme, že je to pro řidiče nepříjemná záležitost, ale inkriminovaný úsek je potřeba opravit ještě před zimou. Jinak by se mohl dostat do kritického stavu, což by řidiči také neocenili," vysvětlila mluvčí, proč k úpravě povrchu vozovky dojde v době, kdy je na silnici I/38 současně částečně uzavřen čáslavský obchvat.