Územní plán budou kutnohorští zastupitelé schvalovat v rouškách

Zasedání zastupitelstva v Kutné Hoře se odehraje ve sportovní sále Klimeška, a to v rouškách. „V Rytířském sále by nebyla šance udržet rozestupy, nemohla by být přítomna veřejnost, prostory tomu neodpovídají. Sportovní hala je tak velká, že každý můžeme mít svůj stoleček, hlasovací zařízení bude přivezené,“ řekla Silvia Doušová, kutnohorská místostarostka. Zasedání se odehraje tedy v úterý 28. dubna od 16 hodin.

Ilustrační foto z jednání litoměřického zastupitelstva, které se konalo za mimořádných hygienických opatření v kulturním domě. | Foto: Deník / Karel Pech

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Hlavní bod bude podle jejích slov schválení územního plánu. „Ten nám visí od konce roku v programu. Původně jsme si mysleli, že ho budeme schvalovat před Vánocemi, ale pak se odložil na leden, kdy jsem ho tehdy stáhla z programu,“ připomněla. Řada zastupitelů podle jejích slov kladla dotazy, které měly zaznít na předchozích zasedáních. Proto byl tedy odložen a nyní se jím bude vedení města zabývat. „Nyní bychom jej rádi schválili, protože na něm závisejí další investice, navíc spousta lidí čeká, až se změní, aby si mohli vyřizovat stavební povolení,“ uvedla kutnohorská místostarostka Silvia Doušová. Kutnohorští zastupitelé se napočtvrté snad konečně sejdou. Ve sportovní hale Přečíst článek › Dalším důležitým bodem jsou podle jejích slov investice. „Přišla nám vratka do rozpočtu, potřebovali bychom zůstatek z minulého roku použít na rozeběhnuté akce, jako je třeba sportovní hala Klimeška, revitalizace parku pod Vlašským dvorem, tedy tento investiční balíček,“ řekla. Zastupitelé se budou zabývat dále třeba městskou mobilní aplikací, rozpočtovým opatřením, ale také například konečnou úpravou rozpočtu za rok 2019, prodejem objektu veřejných toalet v Sedlci a rozdělení peněz z programu na sociální účely pro rok 2020. Vychovatelé šili roušky a teď vyrábí s pedagogy respirátory a ochranné štíty Přečíst článek ›

